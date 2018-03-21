Крах MH17 на Донбасі: винних судитимуть в Гаазі

Голландський уряд направив до національного парламенту законопроект, що дозволяє переслідувати в Нідерландах всіх підозрюваних, виявлених в ході тривалого розслідування за фактом збивання у небі над Донбасом у 2014 році малайзійського Boeing-777.

Так, судячи за пропозиції, яку відправило міністерство юстиції, справи винних в аварії розглядатиме окружний суд Гааги. Про це повідомляє Вloomberg.

Відзначається, що звинувачень по відношенню до конкретних осіб, поки немає. Пропозицію було винесено в середу, 21 березня.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії "Malaysia Airlines", який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результаті загинули 298 осіб, в тому числі діти.

Терористи "ДНР" заявляли, що під Торезом вони збили військовий літак української армії. Пізніше ці повідомлення були видалені.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу "Бук", яку привезли з Росії в Первомайський район Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше заступник генерального прокурора України Євген Єнін повідомив, що ГПУ отримує новини про хід розслідування кожен день.