Ватажок батальйону "Схід" терористичної "ДНР" Олександр Ходаковський видав зізнання про те, як ополченці нібито врятували від фашистів готель "Прага" в Донецьку.

Там раніше "жив" батальйон Захара Прілєпіна, який, за його словами, повністю розгромив і пограбував будинок. Відео з його промовою опублікував у своєму Twitter журналіст Денис Казанський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Там вже такі серозні вкладення потрібні... Аж до того, що покрівельну мідь зривали й здавали. Опади потрапляли всередину і знищили там все", – заявив він.

Ходаковський зізнався, що терористи розграбовують Донецьк

Водночас ватажок терористів визнав, що готель був серйозним об'єктом, який будувався за великі гроші. На відновлення потрібні кошти, але де їх взяти він не знає.

Як підкреслив у своєму блозі Казанський, цю ж інформацію терорист розмістив і в соцмережі "ВКонтакте".

"Візьміть готель "Прага", де квартирували ті, хто вставав – руїни. Навіть дахове обміднене залізо зірване, щоб зрубати копієчку. Це тільки один приклад. Коли ми залишили приміщення так званого Радбезу на шостому поверсі колишнього Мінвугілля на площі Леніна – там теж багато чого після себе "залишили"... і права була та журналістка, яка писала, що видерли навіть плафони. Я послав після її публікації перевірити – права. Чому так? Хр*н його знає. Однією рукою робити велику справу, а іншою плафони і вимикачі видирати... " – написав Ходаковський.

Водночас журналіст підкреслив, що це типово для бойовиків, які з одного боку постійно кричать, нібито "українська пропаганда обмовляє на республіку". А з іншого – самі ж підтверджують все те, про що говорить ця "українська пропаганда".

"Слава республіці! Кради, руйнуй Донецьк на зло хунті!" – прокоментував таке зізнання Казанський.

Ходаковський розповідає, як ополченці врятували від фашистів готель "Прага" в Донецьку (раніше там жив батальйон Прілепіна):



- Покрівельну мідь вкрали і здали на металобрухт, будівля залило дощами і воно прийшло в непридатність.



Слава республіці! Кради, круши Донецьк на зло хунті! pic.twitter.com/cj5c8bu7vB - Денис Казанський (@den_kazansky) February 9, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео, на якому ватажок батальйону "Схід" терористичної "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався, що особисто віддав наказ про артилерійський обстріл рідного міста Ясинувата на Донбасі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!