Кожного дня – 5 жертв: спливла моторошна статистика пожеж в Україні. Відео

В Україні в середньому кожні п'ять хвилин виникає пожежа і щодня в вогні гине близько 5 осіб.

Відео та статистику показала пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, протягом 2019 року в країні зафіксували 97 337 пожеж (станом на 29 грудня), з них третина – в житловому секторі. За даними рятувальників, кожні п'ять хвилин в Україні спалахує нова пожежа.

Спливла моторошна статистика пожеж в Україні Цензор.НЕТ

Із початку року у вогні загинуло 1766 осіб, тобто в середньому – п'ятеро на день. Ще 1434 отримали травми, а 1942 особи вдалося врятувати з вогню. Крім того, було знищено майже 68 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Всього в різних НП вдалося врятувати більше 2500 людських життів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що з початку 2019 року в Україні трапилося більше тисячі ДТП через водіння в стані алкогольного сп'яніння.

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