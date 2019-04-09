Косять снайпери і підривають: масова ліквідація терористів "ДНР" потрапила на відео

У мережі з'явилися відео з ліквідацією терориста "ДНР" снайпером ЗСУ і підривом позицій окупантів.

Ними поділився на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він розповів, що перше відео було зняте на маріупольському напрямку. На ньому видно, як український снайпер ліквідує окупанта з відстані 800 метрів калібром кулі 8,58 мм.

На другому ролику зафіксоване знищення бліндажа російсько-окупаційних військ воїнами ООС на Світлодарській дузі.

Вибух бліндажа терористів Скріншот відео

Ліквідація терориста снайпером Скріншот відео

Ліквідація терориста снайпером Скріншот відео

У коментарях під відео українці підтримали армію і схвалили радикальні методи боротьби з тими, хто вторгся в нашу державу.

"Ох**вше створіння: в повен зріст гуляє нашою землею", "Доходився довбо**б у повен зріст", "Все на місці: могила, ворони", "Красиво", "Туди йому і дорога", — пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові на Донбасі влучним пострілом знищили новий об'єкт терористів. Це сталося на Авдіївській промці.

Усього за день, 8 квітня, російські окупаційні війська втратили на Донбасі 13 осіб, із яких убитими — сім.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!