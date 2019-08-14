"Кошмарити Україну": розвідник розкрив підлий план Путіна

Росія не зважиться розв'язати нову військову операцію в Україні, проте продовжить конфлікт на Донбасі, щоб отримати свій зиск.

Таку думку "Апострофу" висловив експерт із питань безпеки, ветеран зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Василь Богдан.

"Не думаю, що Російська Федерація, з огляду на позицію Західного блоку, наважиться на широкомасштабні військові операції щодо України. Її позиція полягає в тому, щоб залишити на Донбасі свій військовий контингент, "кошмарити" Україну з його допомогою і все робити для того, щоб шляхом маніпуляцій і брехливих обіцянок, схилити Україну до укладення мирової угоди на умовах Кремля", – вважає він.

Експерт упевнений, що небезпека нових військових дій можлива тільки в тому випадку, якщо Захід відвернеться від України, або ж влада допустить якихось жорстких помилок в управлінні державою.

Володимир Путін

Як писав OBOZREVATEL, раніше відомий журналіст висловив думку, що Росії не потрібен Донбас як частина України, а їй потрібна ціла країна, яку можна перетворити в прикордонний буфер.

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