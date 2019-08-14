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"Кошмарити Україну": розвідник розкрив підлий план Путіна

4.1т Читати матеріал російською

Росія не зважиться розв'язати нову військову операцію в Україні, проте продовжить конфлікт на Донбасі, щоб отримати свій зиск.

Таку думку "Апострофу" висловив експерт із питань безпеки, ветеран зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Василь Богдан.

"Не думаю, що Російська Федерація, з огляду на позицію Західного блоку, наважиться на широкомасштабні військові операції щодо України. Її позиція полягає в тому, щоб залишити на Донбасі свій військовий контингент, "кошмарити" Україну з його допомогою і все робити для того, щоб шляхом маніпуляцій і брехливих обіцянок, схилити Україну до укладення мирової угоди на умовах Кремля", – вважає він.

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Експерт упевнений, що небезпека нових військових дій можлива тільки в тому випадку, якщо Захід відвернеться від України, або ж влада допустить якихось жорстких помилок в управлінні державою.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як писав OBOZREVATEL, раніше відомий журналіст висловив думку, що Росії не потрібен Донбас як частина України, а їй потрібна ціла країна, яку можна перетворити в прикордонний буфер.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Василь Богдан
Місце
Україна
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия прекрасно пердолит росийскую армию на Донбассе! россия проиграла войну в Украине-эксперты
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Долюоёбы, Россия "не решится на широкомасштабные военные операции в отношении Украины" по одной причине:они её нафиг не нужны. Для России первостепенно, чтобы Украину не взяли в НАТО, а этим целям прекрасно служат Крым и Донбасс.В Крым могучие ВСУ не сунутся(ибо прекрасно осознают последствия столкновения с реальной российской армией), Донбасс силой задавить Киеву не позволят. Не нужна никакая широкомасштабная операция, вообще
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Ваш эксперт дурак.Что значит склонить на своих условиях?Есть минские договорённости,которые Украина подписала,Рф просто просит их выполнять.
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