Корупцію на митниці намагаються сховати за інформаційною "димовою завісою", - джерело

Екс-митник Анатолій Макаренко, якого називають "тіньовим керівником" української митниці і "вигодонабувачем" значної частини корупційних схем, які там широко практикуються, планує на засіданні Кабміну 17 липня домогтися зміни в.о. голови Державної митної служби Ігоря Муратова та призначення "своїх людей" на ряд керівних посад на регіональних митницях. Свої плани, про які повідомляв OBOZREVATEL, він намагається приховати під інформаційною "димовою завісою". А допомагає йому у цьому "головний контрабандист країни" Орест Фірманюк. Про це нам стало відомо з власних джерел.

Так, зокрема, журналісти одного з центральних телеканалів України, як запевняють наші джерела, начебто готують власне "розслідування" щодо того, хто є бенефіціаром корупційних схем на митниці. Зокрема, за допомогою цього розслідування, за словами нашого джерела, Макаренко разом зі своїм "бізнес-партнером" Орестом Фірманюком (який,за версією ексголови ДМС Максима Нефьодова, є "головним контрабандистом України"), начебто спробують повністю перекласти відповідальність за корупцію на митниці на нинішнього в.о. голови ДМС Муратова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що, за даними наших джерел, колишній митник Анатолій Макаренко разом з Орестом Фірманюком активізували усі свої зв’язки і домагаються включення в порядок денний найближчого засідання Кабміну питання зміни керівника ДМС. Замість чинного в.о.голови Ігоря Муратова Макаренко, за даними нашого джерела, домагається призначення тимчасовим керівником митниці заступника голови ДМС Андрія Павловського. А через два тижні після цього його на посаді, ймовірно, змінить вже постійний голова – нинішній заступник міністра фінансів Юрій Драганчук. Останній при цьому начебто планує поєднувати керівництво митницею з посадою у міністерстві.

Окремі "баталії" розгортаються довкола Енергетичної митниці, де Макаренко, Павловський і Драганчук, за даними наших джерел, мають свої інтереси і продовжують укріплювати існуючі корупційні схеми. Наші інсайди сьогодні, 14 липня, частково знайшли своє підтвердження: зусиллями згаданих людей було призначено нового керівника Управління адміністрування митних платежів Енергетичної митниці. Ним став Андрій Володимирович Марченко.

Крім того, Макаренко, Драганчук і Павловський ініціюють також ряд нових призначень на регіональних митницях – зокрема, на Київській, Одеській, Чорноморській та Харківській. Кого, куди і навіщо протягують, можна дізнатися з нашого розслідування.