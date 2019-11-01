Корупція в "оборонці": суд ухвалив рішення щодо Рогози й Жукова

Шевченківський райсуд Києва відмовив прокуратурі у звільненні від кримінальної відповідальності за несплачені податки фігурантів скандалу про корупцію в "Укроборонпромі" Андрія Рогози і Віталія Жукова.

Відповідні рішення суду були оприлюднені в реєстрі 1 листопада. Так, в документі щодо Рогози йдеться, що підконтрольна йому фірма "Оптимумспецдеталь" зі серпня 2015 по грудень 2016 року не заплатила податків на 26,6 млн грн.

На підтвердження того, що інкриміновані 26,6 млн грн були насправді виплачені, суду надали фотокопії квитанцій. Але суд не прийняв їх як належні й допустимі докази.

Рогоза і Жуков колаж

Рішення щодо ще одного керівника "Оптимумспецдеталі" Жукова поки оприлюднено не в повному обсязі, тому аргументація суду невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топчиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії.

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