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1 листопада • оновлено в 16:03
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Корупція в "оборонці": суд ухвалив рішення щодо Рогози й Жукова

1.6т Читати матеріал російською

Шевченківський райсуд Києва відмовив прокуратурі у звільненні від кримінальної відповідальності за несплачені податки фігурантів скандалу про корупцію в "Укроборонпромі" Андрія Рогози і Віталія Жукова.

Відповідні рішення суду були оприлюднені в реєстрі 1 листопада. Так, в документі щодо Рогози йдеться, що підконтрольна йому фірма "Оптимумспецдеталь" зі серпня 2015 по грудень 2016 року не заплатила податків на 26,6 млн грн.

На підтвердження того, що інкриміновані 26,6 млн грн були насправді виплачені, суду надали фотокопії квитанцій. Але суд не прийняв їх як належні й допустимі докази.

Рогоза і Жуков

Рогоза і Жуков

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Корупція в "оборонці": ГПУ сказала, чому Рогоза і Жуков залишилися на свободі

Рішення щодо ще одного керівника "Оптимумспецдеталі" Жукова поки оприлюднено не в повному обсязі, тому аргументація суду невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
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