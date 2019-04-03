Корупція в оборонці: САП висунула звинувачення НАБУ

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звернувся до Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у зв'язку з відсутністю активної позиції в розслідуванні зловживань у сфері закупівель у військово-промисловому комплексі.

Як повідомила прес-служба САП, така позиція НАБУ стала можливою в результаті системних помилок в організації діяльності органу досудового розслідування.

"Саме тому керівник САП звертається до Ради громадського контролю НАБУ з вимогою вжити відповідних заходів реагування на виявлені факти порушень законів детективами НАБУ. Відповідного листа направлено на адресу", - йдеться в повідомленні.

У САП заявляють, що встановили непоодинокі факти порушень вимог закону співробітниками НАБУ під час розслідування таких виробництв.

24 канал

Зокрема, розпочате в березні 2016 року слідство по справі про фіктивні поставки на Харківський бронетанковий завод низкою підприємств, в т.ч. і ТОВ "Оптімумспецдеталь", запчастин і комплектуючих "спочатку рухалося дуже активно, але з вересня 2016 року - істотно сповільнилося".

У САП також відзначають, що їм не надавалася інформація про листування НАБУ з держконцерном "Укроборонпром" з питань, які в даний час є предметом загальновідомого журналістського розслідування.

Також мова йде про справу щодо зловживання чиновників Міноборони і "Шепетівського ремонтного заводу" про закупівлю 18 самохідних гаубиць "Гвоздика", справу щодо заволодіння двома чиновниками і компаніями-нерезидентами 6 млн грн "Шосткинського казенного заводу" Імпульс" при реалізації військової продукції, справу по розтраті понад 58 млн грн держкоштів при закупівлі палива Міністерством оборони у ТОВ "Трейд Коммодити".

Крім того, згадується справа про розтрату майна КП "Київський бронетанковий завод", справа про розтрату майна мобілізаційного резерву чиновниками ДП "Житомирський бронетанковий завод", справа за фактом розтрати 382 тис. грн держкоштів чиновниками "Київського бронетанкового заводу" шляхом завищення витрат на капремонт двигунів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналісти оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії.

Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.

У НАБУ прокоментували звинувачення в покриванні розкрадань в "Укроборонпрому", що містяться в журналістському розслідуванні.

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