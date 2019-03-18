Корупція в оборонці: САП висунула гучні звинувачення НАБУ за маніпуляцію

У Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі заявили, що Національне антикорупційне бюро України відволікає увагу громадськості від приховування злочинної діяльності посадових осіб підставної компанії "Оптімумспецдеталь".

Про це йдеться в опублікованому на сторінці у Facebook офіційному спростуванні САП інформації від НАБУ.

Уточнюється, що 17 березня бюро опублікувало "Роз'яснення щодо оприлюднених матеріалів, переданих від ГПУ в НАБУ". Однак, як стверджують у САП, дані в зазначеному повідомленні "спотворюють реальний стан справжнього розслідування описаних кримінальних проваджень".

Прес-служба САП наголошує, що в НАБУ два роки приховували зазначені матеріали від процесуальних прокурорів, "фактично сховавши їх у матеріалах кримінальної справи №52016000000000063".

Пояснюється, що в цьому провадженні НАБУ розслідуються факти заволодіння посадовими особами суб'єктів господарювання, зорема "Оптімумспецдеталь", грошовими коштами "Укроборонпрому" в особливо великих розмірах.

"Безглуздо використовуючи інсинуації і маніпуляційні прийоми, НАБУ намагається довести, що ці дані використані в інших провадженнях, хоча фактично матеріали не додано до них, і 80% даних листування стосувалося "Оптімумспецдеталі" та інших зловживань в оборонній сфері", — йдеться в повідомленні.

Ілюстрація. Глава САП Назар Холодницький і директор НАБУ Артем Ситник Корреспондент.net

Крім того, в САП відзначають, що три запити прокурорів залишилися без реагування і на жоден із них матеріали, передані від ГПУ в НАБУ, так і не були передані в САП.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що таким чином керівництво НАБУ "прикривало злочинну діяльність своїх працівників і корупцію у власному відомстві".

"У зазначеному "роз'ясненні" НАБУ очевидно навмисне не висвітлено факт спілкування "таємного агента" Євгена Шевченка з детективами НАБУ й іншими фігурантами провадження щодо виключення "Оптімумспецдеталі" з переліку підприємств, діяльність яких підлягала перевірці через проведення незаконних фінансово-господарських операцій із держпідприємствами оборонного сектору", — додали в прес-службі.

Крім того, стверджується, що ні керівництвом, ні детективами Національного антикорупційного бюро протягом 2017-2019 років кримінальні провадження у ст. 369 КК (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) за згаданими вище фактами в ЄРДР не вносилися.

У САП відзначили, що ніколи не погоджували "будь-яких заходів, гласних або негласних, за участю "агента" Шевченка в зазначених кримінальних справах".

Нагадаємо, нещодавно в Національному антикорупційному бюро України повідомили, що "таємний агент" Євген Шевченко допомагав слідству на добровільній основі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналісти оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковськиі.

Гладковський-молодший заявив, що буде подавати в суд на журналістів за звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".

Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.

Пізніше в мережі опублікували матеріали, які можуть бути тим самим скандальним листуванням, фрагменти якого використовували журналісти, переданим у НАБУ.

У НАБУ прокоментували звинувачення в покриванні розкрадань в "Укроборонпромі", що містяться в журналістському розслідуванні.

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