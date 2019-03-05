Корупція в оборонці: посол США закликала Україну розсекретити скандальні дані

Компетентні органи в Україні мають провести аудит підприємств державного концерну "Укроборонпром", а також ретельне розслідування фактів корупції в оборонній сфері.
Таку заяву на інформаційному марафоні "Діалоги в часі" в Києві зробила посол США в Україні Марі Йованович, коментуючи дані журналістів проекту Bihus.Info, передає "Дзеркало тижня".
"Уряд України має провести аудит "Укроборонпрому" і розсекретити держоборонзамовлення до максимально можливої межі. Це сприятиме прозорості та боротьбі з корупцією в оборонному секторі", — сказала Йованович.
Марі Йованович
Посол також наголосила, що необхідно розслідувати прояви корупції в "Укроборонпромі".
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