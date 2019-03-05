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Корупція в оборонці: посол США закликала Україну розсекретити скандальні дані

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Компетентні органи в Україні мають провести аудит підприємств державного концерну "Укроборонпром", а також ретельне розслідування фактів корупції в оборонній сфері.

Таку заяву на інформаційному марафоні "Діалоги в часі" в Києві зробила посол США в Україні Марі Йованович, коментуючи дані журналістів проекту Bihus.Info, передає "Дзеркало тижня".

"Уряд України має провести аудит "Укроборонпрому" і розсекретити держоборонзамовлення до максимально можливої межі. Це сприятиме прозорості та боротьбі з корупцією в оборонному секторі", — сказала Йованович.

Новини
''Там мільйони доларів'': зазначено важливий нюанс скандалу в оборонці України

Марі Йованович

Марі Йованович

Посол також наголосила, що необхідно розслідувати прояви корупції в "Укроборонпромі".

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Марі Йованович
Місце
Україна
Теги
посольство США в УкраїніУкроборонпромскандали
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Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Не ее собачье дело. Почему-то другие послы помалкивают. А эта ''крыша'' наших ''антикоррупционеров'' позволяет себе влиять на выборы.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Ilchenko Tamara, Нельзя ослушаться хозяев. Надо выполнять их требования.
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