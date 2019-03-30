Корупція в енергетиці: в НАБУ розкрили деталі розслідування

НАБУ долучить матеріали журналістів програми "Схеми" про корупцію в енергетичному комплексі України до кримінального провадження, яке ведуть детективи бюро.

Про це повідомляє в Facebook прес-служба НАБУ.

"Мова йде про справу про зловживання з боку посадових осіб ряду обленерго, в результаті яких інтересам держави завдано збитків більш ніж 1,2 млрд грн шляхом укладання угод, що суперечать законодавству у сфері електроенергетики", – уточнили в бюро.

НАБУ Україна.ру

У НАБУ розкрили також деталі кримінального провадження, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами в особливо великих розмірах майна ВАТ "Запоріжжяобленерго".

Нагадаємо, в рамках розслідування в кінці січня – на початку лютого 2016 НАБУ подало в суд 4 позовні заяви про визнання недійсними договорів уступки права вимоги між ВАТ "Запоріжжяобленерго", в якому державі належить більше 60% акцій, і приватною структурою "Енергомережа".

Всі позовні заяви були задоволені судом в період з 9 березня по 21 квітня 2016 року.

У НАБУ також заявили про те, що двоє фігурантів сюжету "Схем" – голова правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" Дмитро Крючков і в.о. генерального директора ВАТ "Запоріжжяобленерго" – вже мають статус підозрюваних у справах НАБУ.

"Першого з них розшукали компетентні органи в Німеччині – зараз йде процедура його екстрадиції в Україну", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук як головного фігуранта корупційної схеми по виведенню коштів "Запоріжжяобленерго". 14 квітня 2018 року його було затримано в Німеччині. У травні 2018 він заплатив 100 тисяч євро застави і вийшов на свободу.

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