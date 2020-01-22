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22 січня • оновлено в 11:58
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Корчилися на підлозі від болю: "кіборг" розповів про газову атаку на ДАП

1.6т
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В атаці на Донецький аеропорт російські окупаційні війська використовували гранати з газом.

Про це "Фактам" розповів колишній молодший сержант 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Віталій Пясецький, який обороняв ДАП з 13 по 19 січня 2015 року.

Захисник розповів, що вперше опинився на межі смерті 16 січня, коли ворог застосував проти "кіборгів" газову атаку. За його словами, терористи зайняли верхні поверхи терміналу і пробили дірки в стелі, і почали закидати наших бійців гранатами.

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"... раптом побачили дим. Вирішили, що нас закидають димовими шашками. А потім почалося. Обличчя заливали сльози й соплі, у кого-то почалася блювота, кашель такий – здається, що зараз розірвуться легені. Люди просто корчилися на підлозі. І ось тут почалася паніка – ніхто не знав і не розумів, що робити. Я стягнув шапку, наплював на неї і приставив до обличчя. Хоч якась захист", – розповів про пережитий кошмар Пясецький.

Віталій Пясецький

Віталій Пясецький

факти

Нагадаємо, щорічно 20 січня по ініціативи захисників Донецького аеропорту в Україні відзначається День пам'яті кіборгів. Також 16 січня вшановують героїв боїв за ДАП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі пройшов вечір пам'яті бійців, які загинули під час оборони Донецького аеропорту.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Війна на Донбасі Бої за Донецький аеропорт
Місце
Україна
Теги
Донбас киборгі
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Им кроме сухпая и БК ещё и мефедрон передавали?
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
П и з д и т киборг! Газ был из обосранных шаровар хероев
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