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/Розслідування

Копи вбили хлопчика під Києвом: розкрилися скандальні факти про слідчих

1.6тЧитати матеріал російською

У справі про вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому спливли нові скандальні факти.

Йдеться про перші дії слідчих. Зокрема, керівник регіонального управління Госбюро розслідувань Руслан Марчук визнав, що не було проведено декілька найважливіших експертиз, передає "Громадське ТБ".

Як з'ясувалося, слідчі не звернулися до суду з клопотанням про примусове проведення експертизи на алкоголь і наявність слідів пороху на тілах поліцейських, оскільки це був вихідний (субота 1 червня) і вони вирішили, що суд не працює.

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Убивство 5-річного хлопчика під Києвом: дружина копа виступила з цинічною заявою

Копи вбили хлопчика під Києвом: розкрилися скандальні факти про слідчих

Відзначимо, що підозрювані Володимир Петрівець та Іван Приходько відмовилися свідчити і проходити тести на алкоголь і сліди пороху.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Національна поліція України
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Как говорится: с такими полицейскими и бандитов не надо ! А объяснения следователей - это вообще клоунада.
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