Копи вбили хлопчика під Києвом: розкрилися скандальні факти про слідчих

У справі про вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому спливли нові скандальні факти.

Йдеться про перші дії слідчих. Зокрема, керівник регіонального управління Госбюро розслідувань Руслан Марчук визнав, що не було проведено декілька найважливіших експертиз, передає "Громадське ТБ".

Як з'ясувалося, слідчі не звернулися до суду з клопотанням про примусове проведення експертизи на алкоголь і наявність слідів пороху на тілах поліцейських, оскільки це був вихідний (субота 1 червня) і вони вирішили, що суд не працює.

Відзначимо, що підозрювані Володимир Петрівець та Іван Приходько відмовилися свідчити і проходити тести на алкоголь і сліди пороху.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!