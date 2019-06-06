Копи вбили хлопчика під Києвом: розкрилися скандальні факти про слідчих

У справі про вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому спливли нові скандальні факти.
Йдеться про перші дії слідчих. Зокрема, керівник регіонального управління Госбюро розслідувань Руслан Марчук визнав, що не було проведено декілька найважливіших експертиз, передає "Громадське ТБ".
Як з'ясувалося, слідчі не звернулися до суду з клопотанням про примусове проведення експертизи на алкоголь і наявність слідів пороху на тілах поліцейських, оскільки це був вихідний (субота 1 червня) і вони вирішили, що суд не працює.
Відзначимо, що підозрювані Володимир Петрівець та Іван Приходько відмовилися свідчити і проходити тести на алкоголь і сліди пороху.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.
Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що поліцейські, які вбили дитину, будуть покарані за всією суворістю закону і справу не вдасться "зам'яти".
4 червня суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петрівця і Івана Приходька. Однак вони свою провину заперечували.
Також Князєв звільнив главу Нацполіції Київської області Дмитра Ценова, який попросив відправити його в зону ООС на Донбас.
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