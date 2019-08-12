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Контролювали "злодії в законі": в Україні накрили велику банду

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В Україні протягом кількох років орудувала злочинна банда під керівництвом так званих злодіїв в законі.

Зловмисники контролювали злочинні групи, а також осіб, які перебували в місцях позбавлення волі. Вони протягом двох років зібрали кілька десятків мільйонів гривень для злодійського "общака", повідомляє пресслужба Нацполіціі України.

"Члени злочинної організації діяли на території Криму, а також в Херсонській, Миколаївській, Одеській і Запорізькій областях. Документування незаконної діяльності злочинної організації тривало майже рік. За цей час вдалося встановити, що вона працювала під керівництвом так званих злодіїв в законі, – розповів начальник Головного управління НПУ в АР Крим і Севастополі Віталій Стрижак.

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Він повідомив, що гроші з "общака" йшли на забезпечення кримінальних "авторитетів" сигаретами і алкоголем в місцях позбавлення волі, а також придбання мобільних телефонів.

"На ці ж кошти організовувалися злочинні "сходки", здійснювався підкуп службових і посадових осіб, наймалися адвокати для інших членів злочинної організації, а також проводились акції з дискредитації правоохоронних органів України", – відмічено в повідомленні.

Слідство встановило, що так званим куратором півдня України був житель Одеси, на прізвисько "Шарик". Херсонську область контролював місцевий ватажок злочинців. За кілька років, в "злодійський общак" було отримано близько 23 млн гривень.

Силовики провели близько 30 санкціонованих обшуків. Слідчі в рамках кримінального провадження оголосили підозру чотирьом фігурантам. Досудове розслідування триває.

Затримання "злодіїв в законі"

Затримання "злодіїв в законі"

НПУ

Затримання "злодіїв в законі"

Затримання "злодіїв в законі"

НПУ

Затримання "злодіїв в законі"

Затримання "злодіїв в законі"

НПУ

Затримання "злодіїв в законі"

Затримання "злодіїв в законі"

НПУ

Затримання "злодіїв в законі"

Затримання "злодіїв в законі"

НПУ

Затримання "злодіїв в законі"

Затримання "злодіїв в законі"

НПУ

Затримання "злодіїв в законі"

Затримання "злодіїв в законі"

НПУ

Затримання "злодіїв в законі"

Затримання "злодіїв в законі"

НПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві поліція затримала грузинського "злодія в законі" Нукрі Гальського, якому заборонено перебувати на території України.

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Місце
Україна
Теги
Національна поліція України кримінал
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