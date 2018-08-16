Контрабанда лісу: українські митники затримали партію рідкісної деревини

Українські митники затримали на пункті пропуску у Львівській області вантажівку з рідкісною породою деревини, яку намагалися переправити до Європи.

Про це в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан написав на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що експерти при огляді запідозрили фальсифікацію даних.

"На митному пункті пропуску "Краковець" митники затримали вантажівку з брусками та кілками. Згідно з декларацією, автомобіль перевозив у Польщу понад 20 т товару зі звичайної деревини вартістю 8,6 тис. євро. У митників виникли підозри у фальсифікації даних про вантаж", - пояснив Продан.

За його словами, експертиза встановила, що товар у вантажівці виготовлений з акації. Ця порода дерева відноситься до цінних і рідкісних видів. Через це експорт заборонений.

"Декілька днів тому я повідомляв, що ДФС ретельно перевіряє кожен автомобіль із деревиною. Раджу взяти це до уваги: заборонені до експорту лісоматеріали не пройдуть", - підсумував Продан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор НАБУ Артем Ситник відповів відмовою на депутатське звернення з проханням розслідувати результати дослідження британської неурядової організації Earthsight про незаконний експорт лісу до країн Євросоюзу.