"Компроміс — посередині Дніпра": Цимбалюк попередив, чим загрожують поступки Росії

Готовність деяких кандидатів у президенти України шукати компроміс із Росією може закінчитися тим, що окупанти просто розділять нашу країну навпіл.

Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Давайте згадаємо, хто у нас з українських кандидатів зібрався домовлятися з росіянами? Ага, якщо ти хочеш домовитися з тими, хто хоче, щоб тебе не було, виникає закономірне запитання: то де ж компроміс? Де ж середина? Бо компроміс — це середина. Можливо, наших російських "партнерів" влаштував би компроміс посередині Дніпра. Але, мені здається, це не прийнятно. І по суті наша гарантія, щоб вижити з таким сусідом, — це армія", — сказав він.

Росія окупант "Аргумент"

Цимбалюк також наголосив, що українцям не варто забувати про те, що улюбленою ідеєю суспільства країни-агресора є повна ліквідація держави Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк попередив, що в Росії готуються заходи для поглинання тимчасово окупованої території Донбасу. Перші кроки можуть бути зроблені вже після виборів президента України, що відбулися 31 березня.

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