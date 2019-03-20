"Комбриг ставиться зі зневагою": у легендарній бригаді ЗСУ спалахнув скандал

Військові повідомляють, що в легендарній 72-й бригаді Збройних сил України звільняється багато бійців. Причина — конфлікт із комбригом. Службовці скаржаться, що офіцер їх не поважає. Водночас волонтери кажуть, що все не так однозначно. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Написані сотні заяв?

Бійці кажуть, що зараз у 72-й бригаді написані сотні заяв. Нібито одні намагаються перевестися в інші підрозділи, інші звільняються, бо не хочуть служити з цим комбригом.

"У нас командири батальйонів нормальні, а ось командир бригади вважає себе білою офіцерською кісткою. З простими солдатами, сержантами він спілкуватися не бажає. Розмовляє тільки з комбатами. А ми за час війни звикли, що наші командири з нами разом і в бою, і кашу їдять, і завжди готові тебе вислухати. А цей ні, він до молодших за званням ставиться зі зневагою", — розповів OBOZREVATEL Валентин Лихоліт ("Батя"), який в зоні АТО воює з першого дня.

72-а бригада Facebook

Молодший офіцер з 72-ї бригади підтверджує: "За кожен патрон я маю відзвітувати. Коли взяв, куди подів. Що це за війна? Я повинен за кожним підраховувати, скільки він патронів витратив. І сидіти, переживати, що мене посадять за патрон", — обурюється в розмові з нами військовий.

"Комбриг — вимогливий і принциповий"

Волонтер Ольга Решетилова каже, що подібна проблема в цій бригаді існує давно.

"Я зараз ситуацію не знаю, бо займаюся іншим проектом. Але раніше ми про це говорили і попереджали, що новий комбриг не може знайти спільної мови з особовим складом. І ми попереджали, що можуть бути звільнення", — повідомила нам Решетилова.

Щоправда, інші волонтери вважають, що комбриг хороший командир, але він вимагає, щоб усе у нього "було під лінієчку".

"Саме це багатьом і не подобається. Він командував штабом 128-ї бригади в найгарячіший час. Він хороший командир і добре воює. Восени у бригаді теж люди звільнялися. Але вони вже давно воювали і просто втомилися. На їхнє місце прийшли нові, з бригадою все нормально. В інших бригадах така сама ситуація. Так, він дуже вимогливий і принциповий. Побільше б таких", — пояснив OBOZREVATEL один з волонтерів.

72-а бригада Facebook

У самій бригаді один зі старших офіцерів сказав нам, що масових звільнень насправді немає.

"Як у будь-якій компанії, так і в армії, одні люди звільняються, інші приходять. Люди переважно йдуть через сімейні обставини, вони давно не були вдома. Ми з ними розмовляємо, багато хто з них каже, що влітку повернеться. Але масових звільнень, сотнями — такого немає", — запевнив OBOZREVATEL офіцер.

Прес-секретар ООС Сергій Фурдик сказав, що у нього немає інформації про звільнення військових з цієї бригади. Але пообіцяв уточнити.

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