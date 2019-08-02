Комбат патрульної поліції влаштував "скажений" дебош в Одесі і потрапив на відео

У четвер, 1 серпня, в Одесі затримали командира батальйону патрульної поліції Києва Антона Сидоренка, який влаштував п'яний дебош у місцевому кафе і розв'язав бійку.

Про це пише "Культурометр Одеси". Відповідне відео з'явилося на сторінці одесита Миколи Романовського (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що Сидоренка відправили в управління патрульної поліції Одеської області після корупційного скандалу і реорганізації місцевого управління.

Антон Сидоренко Прес-служба Патрульній поліції

Антон Сидоренко Прес-служба Патрульній поліції

Він відпочивав у місцевому кафе і був, за спостереженнями очевидців, у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. В один момент комбат почав вести себе агресивно і вступив у конфлікт з іншими відвідувачами, нецензурно лаючись.

Антон Сидоренко Скріншот з відео

Антон Сидоренко Facebook Миколи Романовського

На місце події викликали поліцію і "швидку". Правоохоронці забрали Сидоренка на дільницю, звідки його направили на обстеження в лікарню.

За даними прес-служби Патрульній поліції, у Сидоренка трапився психічний розлад. За попередніми результатами аналізів, у крові у поліцейського не були виявлені наркотичні та психотропні речовини.

"Антон нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою-нагрудним знаком "За відзнаку в службі". Професійний, чесний, людяний, справедливий, вимогливий, як до себе, так і до підлеглих, дисциплінований – саме ці якості характеризують Антона Сидоренка як особистість, і це можуть підтвердити його колеги, які разом з ним пліч-о-пліч несуть службу. Зараз у мережі поширюється вирване з контексту негативне відео за участю Антона Сидоренка, а саме – той момент, коли йому стало погано", – запевнили в прес-службі Патри ьной поліції.

Антон Сидоренко Прес-служба Патрульній поліції

Антон Сидоренко Прес-служба Патрульній поліції

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