Молодий, гарний і найкращий льотчик: близькі розповіли про загиблого в катастрофі пілота МАУ

Другий пілот українського літака, який потерпів крах в Ірані, Сергій Хоменко був відмінним льотчиком. Він не раз літав до Ірану, його колеги довіряли йому і були впевнені, що якщо Сергій за штурвалом, то з ними нічого не трапиться.

Що відомо про загиблого пілота і як про нього відгукуються колеги – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне про трагедію:

У ніч на 8 січня Іран завдав удару балістичними ракетами по військово-повітряній базі США.

Український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився. 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

Іран оголосив причиною аварії загоряння двигуна. Водночас джерела OBOZREVATEL у МАУ не виключають, що літак могли випадково збити сили ППО Ірану.

Іран надав Україні і США попередню доповідь про катастрофу. За їхніми даними, пожежа на борту спалахнула до падіння, а при зіткненні з землею стався вибух.

OBOZREVATEL зібрав усю детальну інформацію про жертв трагедії. З нею можна ознайомитися тут.

Фотографував із висоти міста

Другий пілот літака рейсу Тегеран – Київ Сергій Хоменко, любив фотографувати з висоти міста, над якими пролітає. Одеса, Стамбул, Тель-Авів. Своїм друзям він писав, що літає майже всюди. В Ірані він також бував, у нього є знімок гір із висоти.

Сергій Хоменко

У Сергія залишилося двоє синів, яких він теж привчав до льотної справи. Та й батько Сергія також був військовим льотчиком. Так що, можна сказати, у Хоменка льотна династія.

Хоменко з синами і дружиною

Зі своєю дружиною, Світланою, він прожив разом 24 роки. Вони одружилися, коли Сергій іще навчався в льотному.

Новини Я працюю в МАУ 26 років і знаю все про підготовку пілотів

Сергій і Світлана одружилися 24 роки тому

"Так просто Боїнги не падають"

Володимир Савицький, з яким Хоменко разом навчався, написав: "Вічна пам'ять, Серього. Однокашник ти мій дорогий по Командно-штабному факультету ВПС України. Боїнги просто так не падають... не в той час... і не в тому місці. Нас із тобою цього вчили, і ми точно знаємо".

Сергій Хоменко (ліворуч) під час навчання

OBOZREVATEL він розповів, що Сергій був гарним хлопцем.

"Ми вчилися з ним разом в 1997-99 роках. Це була, по суті, академія ВВС на базі колишнього Харківського льотного училища. Потім її перенесли до Києва. Грамотний фахівець і льотчик від Бога. Він завжди був душею компанії, любив жартувати. І навчався він добре ", – розповів Савицький.

Ще один його колега Анатолій Вишневський згадує, свій перший політ разом із Сергієм Хоменком.

Навіть думки не було про небезпеку

"Це був 2006 рік, ТУ-134 та практично мій перший виліт у життя. Тоді Сергій був за штурвалом. Літак був після капітального ремонту двигуна, і він його тестував на різних висотах і режимах. У мене навіть думки не було про небезпеку, тому що за штурвалом був саме Сергій. Всі знали, що Хоменко впорається в будь-якій ситуації", – розповів OBOZREVATEL Анатолій Вишневський.

Сергій Хоменко

Ще один однокурсник Хоменко, Лев Бочков, розповів OBOZREVATEL, що Сергій був "людина-вчинок". "Завжди за правду, якщо завдання – то найважче, якщо колода, то з товстого кінця. Людина, на якого завжди хотілося бути схожим. Він ніколи нічого не боявся. Не боявся зізнатися, якщо був не правий, і це робило його ще сильніше. Людина виріс в гарнізоні морської авіації, куди ми всі прагнули. З яким захопленням він розповідав про романтику морських льотчиків. Під впливом його оповідань хотілося з середини навчання бігти до цих літаків і починати прямо зараз, не закінчивши училища. Вибачте, більше не можу, занадто боляче про нього говорити в минулому часу", – говорить Хоменко.

Хоменко більше 14 років літав у складі екіпажів Ту-134, Ан-26, Ан-30. Також керував Boeing. Він пройшов шлях від командира авіаційного загону літаків Ту-134 до командира ескадрильї "Блакитна стежа".

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