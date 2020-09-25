Командир Ан-26 перед катастрофою повідомив про відмову двигуна – ЗМІ

У літака ЗСУ Ан-26, який розбився на Харківщині увечері 25 вересня з 28 людьми на борту, міг відмовити двигун.

Про це по рації встиг повідомити командир судна, 30-річний майор з Чугуєва, який також загинув, передає місцеве видання "Depo.Харків" з посиланням на джерело в Міністерстві оборони.

"Двигун відмовив. Він [командир літака] "в повітря" сказав. Він в ефір сказав, що якісь проблеми з двигуном. По рації", – розповіло джерело.

Як писав OBOZREVATEL, авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 сталася близько 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку, в мережі показали фото і відео з місця трагедії.