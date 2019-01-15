Вбивство Гандзюк: коло підозрюваних звузилося

У розслідуванні вбивства чиновниці Херсонської міськради та громадської активістки Катерини Гандзюк коло підозрюваних звузилося до декількох осіб, близьких до керівництва області.

Про це розповів в ефірі ObozTV народний депутат України від БПП Мустафа Найєм – член тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування вбивства Гандзюк. За його словами, в правоохоронних органах сьогодні є люди, зацікавлені в тому, щоб знайти замовників.

"У мене є обґрунтовані підозри, що коло замовників зараз дуже звужене навколо 3-5 осіб. Ці люди причетні до керівництва області... Ми можемо говорити про те, що людина, яку зараз називають одним із організаторів, була причетною до одного з депутатів обласної ради. Це Москаленко, кримінальний авторитет, який утік із України. Він був помічником одного з депутатів облради, наближених до глави облради Мангера", – розповів нардеп.

"Москаленко зараз утік з України і перебуває не в тій зоні, щоб ми могли вимагати його видачі – в Домініканській Республіці. Він був одним із тих, хто передавав гроші і займався фінансовим забезпеченням цього вбивства. Було зафіксовано декілька його приїздів у офіс замовників і організаторів. Він це робив на транспортному засобі, який належить одному з депутатів облради", – додав він.

Найєм висловив надію, що у слідства "хоча б рухи в цьому напрямку будуть".

На питання, наскільки реально знайти і притягти до відповідальності замовників вбивства, депутат заявив:

"Зараз багато залежить від політики. Нині багато людей у керівних органах Національної поліції, СБУ, на місцевому і на центральному рівні, розуміють резонанс, який викликає арешт конкретних людей. Сподіваюся, що політичний фон не стане перешкодою для того, щоб їм пред'явили підозри".

ТСК із розслідування вбивства Гандзюк depo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідству відоме прізвище замовника вбивства Катерини Гандзюк.

Зі свого боку, глава Національної поліції Сергій Князєв розповів, що розслідування перебуває на завершальному етапі, були зібрані всі необхідні доказові матеріали.

Як відомо, 31 липня у Херсоні невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Пізніше в поліції розповідали, що в справі про замах на активістку були затримані шестеро підозрюваних, більшість із яких – учасники АТО.

Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла у лікарні через обрив тромбу, після чого поліція перекваліфікувала справу в закінчене умисне вбивство.

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