"Таких треба розстрілювати": колишня наркозалежна вразила одкровенням про знущання поліції

Юристка, яка в минулому вживала наркотики, розповіла, як українські поліцейські жорстоко знущаються над людьми, у яких є залежність.

Жінка на ім'я Влада поділилася своєю історією в ефірі "Громадського радіо". Вона змогла вилікуватися і тепер допомагає людям, у яких проблеми з наркотиками.

За словами героїні програми "Я захищаю її", правоохоронці часто затримували її без причини. Поліцейські принижували жінку, просто тому, що знали про проблему з наркотиками.

Колишня наркозалежна розповіла про тортури поліції Комсомольська правда

"Тримали прямо в кабінетах, потім відпускали, але були такі випадки, коли співробітники, хто точно, я не знаю, заходили в кабінет, намагалися зґвалтувати, рятував тільки мій крик. Чути було, що хтось іде по коридору, і все припинялося", – розповіла вона.

"Був випадок, коли під час затримання на 10 діб, почали допитувати, коли почався абстинентний синдром і були дуже сильні болі. Я попросила про допомогу, співробітниця вивела мене в іншу кімнату, почала жбурляти мене, бити об стіну, а стіни там такі, знаєте, "шуба" називається на сленгу – там багато виїмок, дуже жорстка стіна. Вона тоді сказала, що я не маю права жити, що таких, як ми, треба розстрілювати і так далі. Зараз я спілкуюся з багатьма людьми – досі таке ставлення існує, воно нікуди не поділося", – додала жінка.

За словами Влади, в поліції часто користуються станом наркозалежних і таким чином отримують потрібні їм свідчення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психоневрологічний інтернат на Вінниччині звинуватили в жахливих знущання над пацієнтами.

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