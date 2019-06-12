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"Питання торгу": Радзіховський озвучив долю ОРДЛО

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Питання долі "ДНР" і "ЛНР" після повного припинення бойових дій на Донбасі — питання торгу.

"Це питання відкрите, це торг. Але це вже дуже складний торг", — сказав OBOZREVATEL російський журналіст Леонід Радзіховський.

"Якби остаточно завмерло все і запанувала повна, абсолютна тиша, то що було б далі з "ДНР" і "ЛНР"? Чи повернуться вони до складу України, чи продовжуватимуть існувати як невизнане королівство?" — запитав він.

Жителі окупованого Донбасу, ілюстрація

Жителі окупованого Донбасу, ілюстрація

UA Modna

У цьому контексті журналіст зауважив: незважаючи на всю неоднозначність ставлення до людей, що проживають на території цих "республік", йдеться про кілька мільйонів осіб, у яких "є своя думка і свої бажання". "Куди спрямовані ці бажання, мені зрозуміти складно", — додав він.

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Радзіховський переконаний у тому, що необхідно змінювати риторику у діалозі з цими людьми. "Але що, окрім зміни у словах, може запропонувати Україна, не дуже зрозуміло. Що може запропонувати Росія, теж не дуже зрозуміло. Схоже, обіцянка давати паспорти так обіцянкою і залишилася. Жодних великих подій з цього приводу не відбулося. Немає ані божевільних черг за паспортами, ані божевільного розкидання паспортів", — констатував він.

"Область ця зависла, як зависає комп'ютер", — резюмував журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, 27 травня президент України Володимир Зеленський вперше відвідав Донбас у новому статусі. 4 червня у Верховній Раді України зареєстрували законопроект про конфіскацію майна у жителів окупованого Донбасу, які отримали російські паспорти.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфлікт
Особа
Леонід Радзіховський
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Мир Миру
Мир Миру
А що Путін зробив? Підписав укази про введення на Донбасі рубльової зони, прихватизацію українських підприємств, "видачу" російських паспортів. Аналогічно-дзеркальні укази нехай і Зеленський підпише, "щоб було".
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