Клюєва затримають у разі повернення в Україну – ГПУ

Главу Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва затримають у разі його повернення в Україну, оскільки він перебуває у розшуку.

Як передає "Громадське", про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, який займається справою Клюєва.

"Є постанова про затримання і доставку в суд. Звичайно, вона буде реалізовуватися", – пояснив Горбатюк.

Андрій Клюєв УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, Клюєву офіційно дозволили балотуватися в народні депутати, він іде кандидатом по мажоритарному округу №46 у Донецькій області від "Ліберальної партії України".

21 червня він подав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації на позачергових виборах до Верховної Ради. 23 червня ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації. Але вже 1 липня Верховний суд України скасував рішення ЦВК про заборону реєстрації Клюєва.

2 липня в Києві на Майдані пройшли протести проти Клюєва, а також блогера Анатолія Шарія.

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