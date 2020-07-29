Клімкін запропонував Білорусі видати затриманих "вагнерівців" Україні для суду
Найманці ЧВК Вагнер. Русский монитор
Колишній очільник МЗС Павло Клімкін запропонував, аби Білорусь видала Україні затриманих найманців російської ЧВК Вагнера.
На своїй сторінці у Facebook дипломат наголосив, що тих із них, хто воював проти українців на Донбасі, слід було б судити у нашій країні.
"У Мінську затримали російських бойовиків з ЧВК Вагнера. Що вони там робили і чого хотіли перед президентськими виборами – це хай Лукашенко з'ясовує та контролює. Але в мережі вже є їхні прізвища, я б швиденько їх перевірив, чи не воювали вони на Донбасі. І якщо так, то вимагав би негайної видачі в Україну", – наголосив Клімкін.
"По-перше, їм потрібно організувати тут показовий судовий процес, а по-друге, буде кого міняти на наших політичних в'язнів та заручників", – додав колишній міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 29 липня у Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Загалом в країну прибули понад 200 найманців нібито для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих "вагнерівців" – багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".