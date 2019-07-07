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Китайський "ширвжиток" в руку: ДФС попалася на масштабній махінації

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Керівництво Держфіскальной служби ще в квітні 2018 року придбало неякісні митні сканери.

Про це пише "Новое время" з посиланням на одного з керівників в ДФС. За словами джерела, були куплені митні сканери у китайської компанії Nuctech за 1,3 млрд грн.

"Куплене обладнання за якістю дуже погане", – повідомило джерело, додавши, що китайський сканер не здатний виявити ящик з сигаретами в контейнері з ширвжитком.

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"ДФС заощадила, а треба було купувати американські сканери Rapiscan або продукцію німецької компанії SmithsHeimann", – відмічено в інформації.

Крім того, в 2017 році ДФС придбала 11 вагових комплексів за рахунок фінансування, залученого від Євросоюзу. Джерело підкреслило, коли митники зрозуміли, що не встигають встановити ваги, вони прибрали з тендерної документації закупівлю послуг з їхнього встановлення. Як результат, вагові комплекси досі не працюють.

ДФС

ДФС

Главред

Також Юлія Марушевская, яка в 2015-2016 роках очолювала Одеську митницю, розповіла, що навіть діюче обладнання працює на українській митниці не так, як йому належить.

За її словами, митники часом самі ж псують сканери або ваги, щоб мати можливість маніпулювати з цифрами, що фігурують в документах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський провів нараду в Закарпатській митниці і влаштував жорстка розмова з начальниками митницею декількох областей.

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Місце
Україна
Тег
УКРІНФОРМ
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