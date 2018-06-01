Кинув помирати на дорозі: на Прикарпатті сталася цинічна "нарко-аварія"

В Івано-Франківській області водій легкового автомобіля збив 80-річного велосипедиста і втік, кинувши потерпілого помирати на дорозі.

Аварія сталася 31 травня у Калуші на вулиці Хіміків. Прибулі на місце події медики вже нічим не змогли допомогти пенсіонерові - він помер на місці ДТП.

Схема ДТП

Тим часом поліцейські по розкиданих на дорозі фрагментах визначили марку автомобіля - Toyota Corolla. Транспортний засіб незабаром виявили покинутим біля дороги. Пізніше був затриманий і сам водій.

"Це - чоловік 33-років, місцевий житель. За результатами медичного огляду він перебував у стані наркотичного сп'яніння", - повідомили у прес-службі поліції.

ДТП в Івано-Франківську

ДТП в Івано-Франківську

На даний час вирішується питання про оголошення затриманому водієві підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху).

Також повідомимо про інші серйозні ДТП, що сталися в Україні 31 травня - 1 червня.

У Житомирській області, біля села Ушомир 28-річний водій автомобіля Rover 45 не впорався з керуванням і з'їхав у кювет, де зіткнувся з деревом. Чоловік загинув на місці.

Схема ДТП

Схожа аварія сталася біля села Яковенкове Балаклійського району Харківщини. 62-річний водій Nissan з невстановлених причин з'їхав у кювет, водій не вижив.

У Києві під колесами вантажівки загинув 34-річний пішохід, який перебігав Кільцеву дорогу в недозволеному місці. Як повідомили в поліції, 57-річний водій намагався уникнути аварії, однак зачепив пішохода правим боком кабіни.

Також у столиці на вул. Щербаківського водій вантажівки на пішохідному переході збив одразу двох осіб. За попередніми даними, постраждалими є співробітники дорожньо-експлуатаційного управління Шевченківського району. На момент прибуття швидкої постраждалі, зі слів очевидців, "перебували у критичному стані".

ДТП у Києві Київ оперативний

Раніше повідомлялося, що в Дарницькому районі столиці поліцейське авто збило 13-річного школяра-велосипедиста. В результаті дитина отримала важкі травми і була доправлена в реанімацію "Охматдиту", де сьогодні лікарі борються за її життя.

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