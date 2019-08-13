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Кинули петарду: на Рівненщині діти постраждали від вибуху

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У місті Радивилів Рівненської області троє дітей постраждали від вибуху петарди, яку вони кинули в каналізаційний люк на вул. Парковій.

Як повідомляє ГУ Національної поліції в Рівненській області, вогонь запалив газоповітряну суміш, яка утворилася під кришкою люка, що закривав підземні газові комунікації.

15-річний школяр, який кинув заряд у вентиляційний отвір люка, потрапив до опікового відділення місцевої лікарні.

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Місце НП

Місце НП

ГУ Нацполіції в Рівненській області

Його друг, хлопчик 14-ти років, також отримав опіки і потрапив до лікарні. Більше за всіх постраждав 9-річний хлопчик, який отримав опіки ніг.

Повідомляється, що життю і здоров'ю дітей нічого не загрожує, витоків газу на місці НП не виявлено.

Відповідно до частини 2 статті 22 КК України особи, які вчинили злочини у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності за вказаний вид злочину, який відноситься до категорії тяжких. Їм загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

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Місце, де трапилася надзвичайна подія

Місце, де трапилася надзвичайна подія

ГУ Нацполіції в Рівненській області

Місце, де трапилася надзвичайна подія

Місце, де трапилася надзвичайна подія

ГУ Нацполіції в Рівненській області

Місце, де трапилася надзвичайна подія

Місце, де трапилася надзвичайна подія

ГУ Нацполіції в Рівненській області

Як зазначили правоохоронці, всі діти з благополучних сімей і в поле зору поліції раніше не потрапляли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня в Полтавській області під час пожежі в сараї заживо згорів 4-річний хлопчик. Дорослі в цей час розмовляли.

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