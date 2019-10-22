Ну що, справа зрушила з місця. Печерському суду знадобився рік, щоб розпочати розгляд справи про захист честі і гідності. "Кіборг" Олег Гервас хоче, щоб народний депутат Антон Яценко відповів за важку образу. За законом.

Саме сьогодні, 22 жовтня, у Печерському районному суді Києва о 15:00 відбудеться судове засідання. І дуже важливо не тільки побратимам і воїнам, які пройшли війну, а й волонтерам і взагалі всім небайдужим "супроводжувати" цей процес. Бо завтра "вбивцею і мародером" може раптово виявитися будь-хто з вас.

Олег Гервас отримав важке поранення і контузію безпосередньо на Метеовишцi донецького аеропорту: "6 грудня 2014 року нас "привітали зі святом ". Коли вивозили з Вишки, у веремії мене загубили і я опинився в Новому терміналі. Там трохи постріляв. І тільки 7-го грудня вивезли у Піски. Війна, всяке буває"

Що ж трапилося? Коротко по суті. Сам скандал вибухнув наприкінці червня 2018 року, коли нардеп Антон Яценко ("Відродження") образив Олега Герваса – звинуватив його у "вбивствах мирних жителів і мародерстві".

Одне зі злощасних листувань у Facebook

Сварка у соцмережах могла зійти нанівець, якби Яценко вибачився чи заявив, що його сторінку у Facebook зламали. Однак народний обранець у коментарі журналістам не тільки не відмовився від своїх слів, але й заявив, що звернувся до СБУ з приводу погроз його життю.

А Олег Гервас подав до суду позов про захист честі і гідності.

Тоді він мені сказав:

"Я не міг вчинити інакше. Хочу, щоб Яценко спростував ті слова, які вже відомі читачам OBOZREVATEL та інших сайтів, або ж навів докази. Зокрема того, що я нібито є фігурантом кримінальних проваджень. Він зганьбив мене, я хочу правди. якщо у депутата є докази – нехай викладає, якщо немає – він має вибачитися. Ну не можна так! Не може народний обранець безкарно поливати брудом.

Після демобілізації у вересні 2015 року я не є фігурантом жодних справ, мене не викликали в поліцію, не допитували. Я неодноразово спокійно виїздив за кордон. І я дійсно не можу зрозуміти, чому Яценко зробив таку заяву.

Може він вважає всіх учасників АТО на Донбасі злочинцями? Може відчуває свою безкарність? Може подумав, що я побоюся подати до суду? Але я ж знаю, що у мене немає ніяких гріхів перед законом.

Коли через слова Яценка вибухнув скандал, друзі з Ізраїлю написали мені: "Що це за маячня? Щоб у нас у Кнесеті (парламенті Ізраїлю. – Ред.) хтось із депутатів кинув на адресу солдата ЦАХАЛ ось такі слова?! На цьому б його політична кар'єра завершилася".

Олег Гервас і Антон Яценко

Епопея довжиною в рік

Адвокат Герваса Руслан Грязон ще у серпні сказав мені, що вражений тим, що відбувається:

"Ми подали позовну заяву ще 22 серпня 2018 року. І скажу відверто: за 19 років я вперше з таким зіткнувся – щоб так довго не відкривали провадження. Якщо не хочуть відкривати, то залишають без розгляду, без руху, знаходять якісь недоліки, дають позивачу їх виправити тощо. Але тут ніхто взагалі нічого не робив.

У Печерському суді заявили, що занадто велике навантаження на суддів – їх стало менше через переатестацію (в цьому є частка правди, але не до такої ж міри) і тому судді просто не встигають відкривати провадження. Зачекайте, обов'язково відкриють, не хвилюйтесь.

Вперше я запитав через місяць після подачі позовної заяви, потім вже у письмовому вигляді – все це залишилося без належного реагування. Потім з'явилося повідомлення на сайті Вищої ради правосуддя, що проти Новака – судді у нашій справі – відкрили дисциплінарне провадження за зверненням кількох заявників, зокрема Уповноваженого ВР з прав людини.

І ось у другій половині липня 2019 року Олег отримав iз Печерського суду листа, в якому містилося рішення про відкриття провадження, датоване... лютим 2019 року. Нормального пояснення цьому немає. Там уже почали говорити, що винен секретар, що це у нього так довго були документи".

Слова адвоката також підтверджує інформація з Єдиного реєстру судових рішень.

15 серпня відбулося підготовче засідання. А розгляд по суті насилу призначили на 22 жовтня – тобто на сьогодні.

P.S. Чи вдасться "кіборгу" притягнути до відповідальності народного обранця – вирішить, звісно ж, суд. А право громадянського суспільства (і обов'язок) – контролювати цей процес. Всіма законними способами.

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