Кібератаки Росії: експерт назвав головну мішень в Україні

Україні варто серйозно потурбуватися про безпеку свого кіберпростору - напередодні президентських виборів потрібно чекати від Російської Федерації масованих хакерських атак.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив керівник Лабораторії комп'ютерної криміналістики Cyberlab Сергій Прокопенко. За його словами, удари будуть націлені на державні об'єкти з категорії критичної інфраструктури.

"Я думаю, що можливі акції, які проходять в кіберпросторі, але впливають на реальне життя, з метою посіяти в країні хаос", - уточнив Прокопенко.

Він вважає, що найбільш ймовірними є хакерські атаки на державні підприємства, на держустанови, наприклад міністерства.

"Враховуючи те, що наближаються вибори, а ці підприємства забезпечують життя сотень тисяч людей - вони є цікавою мішенню для атаки", - пояснив експерт.

"Ну і звичайно, я думаю, більше зусиль буде спрямовано на інформаційні операції, тобто ті ж фейкові новини, які будуть розноситися і таким чином впливати на вибір українців", - підсумував Прокопенко.

Раніше в ефірі ObozTV експерт з кібербезпеки Володимир Стиран назвав головні цілі російських хакерів в Україні.

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