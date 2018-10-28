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Кібератаки Росії: експерт назвав головну мішень в Україні

4.7тЧитати матеріал російською

Україні варто серйозно потурбуватися про безпеку свого кіберпростору - напередодні президентських виборів потрібно чекати від Російської Федерації масованих хакерських атак.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив керівник Лабораторії комп'ютерної криміналістики Cyberlab Сергій Прокопенко. За його словами, удари будуть націлені на державні об'єкти з категорії критичної інфраструктури.

"Я думаю, що можливі акції, які проходять в кіберпросторі, але впливають на реальне життя, з метою посіяти в країні хаос", - уточнив Прокопенко.

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Він вважає, що найбільш ймовірними є хакерські атаки на державні підприємства, на держустанови, наприклад міністерства.

"Враховуючи те, що наближаються вибори, а ці підприємства забезпечують життя сотень тисяч людей - вони є цікавою мішенню для атаки", - пояснив експерт.

"Ну і звичайно, я думаю, більше зусиль буде спрямовано на інформаційні операції, тобто ті ж фейкові новини, які будуть розноситися і таким чином впливати на вибір українців", - підсумував Прокопенко.

Раніше в ефірі ObozTV експерт з кібербезпеки Володимир Стиран назвав головні цілі російських хакерів в Україні.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVхакериРосійсько-український конфліктВибори президента України 2019
Особа
Сергій Прокопенко
Місце
Україна
Об'єкти
вибори в УкраїніКібератакаКіберзлочини
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Хохлы, кастрюли, которые вы носите на голове, обязательно должны быть заземлены, тогда ни хакеры, ни даже сам Путин, не смогут через такой мощный экран внушить вам свои враждебные мысли, и вы сделаете правильный выбор, как сделали в 2014 году, что и привело Украину к окончательному "процветанию".
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Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
СВЕЖАЯ ПОРЦИЯ ЛАПШИ НА УШИ
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Галицький Данило
Галицький Данило
Шо-то махонько алкашей запоребриковских поносит. Свежий стекломой занесли на 4-ый этаж?
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Галицький Данило
Галицький Данило
Галицький Данило, о нет, вижу ошибся, нет стекломоя! Поносят на сухую, зарабатывают.
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