Кернес втік із України: що відомо

Міський голова Харкова Геннадій Кернес не з'явився 24 травня на судове засідання в Полтаві. Його разом із двома охоронцями звинувачують у тортурах, викраданні людей і погрозах убивством.

Адвокат Кернеса Олександр Гунченко заявив, що його підзахисний перебуває на лікуванні за кордоном і попросив суд перенести засідання. Про це повідомив OBOZREVATEL один iз постраждалих — Сергій Ряполов.

Суд у Полтаві

Захисники Кернеса не зазначили, в якій саме країні він зараз і коли туди виїхав. Також невідомо, коли мер збирається повернутися.

Суд постановив відкласти розгляд справи. "Коли Кернес повернеться в Україну, ви нам повідомте, ми призначимо дату судового засідання", - сказав суддя адвокату Кернеса.

Раніше адвокат Ряполова Тетяна Зелькіна повідомила OBOZREVATEL, що Кернес навмисне затягує процес, не з'являючись на засідання, а суд неодноразово відмовляв у приводі обвинуваченого.

"Зараз Геннадій Адольфович затягує апеляційний розгляд. За цей період із різних причин було зірвано 12 засідань. На жодне з них Кернес не з'явився. Через хворобу. Хоча в той же час у ЗМІ ми бачили його активність і те, як він безпроблемно виконує обов'язки міського голови Харкова. Виходить, що можна взагалі не приходити на судові засідання і чекати, поки мине 10 років терміну давності за останнім складом злочину (катування). Щодо двох інших п'ятирічний термін уже минув", — розповіла Зелькіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Мер Харкова Геннадій Кернес, який раніше підтримував п'ятого президента України Петра Порошенка, організував масштабні корупційні схеми, які позбавляють місто мільярдів гривень. До них залучені підприємства-монополісти, що акумулюють кошти, які в підсумку привласнює Геннадій Адольфович iз соратниками.

Путінський олігарх Павло Фукс хоче стати тіньовим "смотрящим" свого рідного міста Харкова і визначається з кандидатурою губернатора області. Головним претендентом на цей пост нібито є перший заступник мера Харкова Геннадія Кернеса — Ігор Терехов.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства майже 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду. З кожної поїздки 2 грн йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.

Геннадій Кернес і голова Чечні Рамзан Кадиров

Журналісти викрили захмарні багатства Кернеса. Значна частина записана на його цивільну дружину Оксану Гайсинську.

Раніше в Службі безпеки України повідомили, що чиновник Кернеса був завербований і передавав інформацію росіянам. Його затримали за підозрою в державній зраді.

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