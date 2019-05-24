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/Розслідування

Кернес втік із України: що відомо

203.5тЧитати матеріал російською

Міський голова Харкова Геннадій Кернес не з'явився 24 травня на судове засідання в Полтаві. Його разом із двома охоронцями звинувачують у тортурах, викраданні людей і погрозах убивством.

Адвокат Кернеса Олександр Гунченко заявив, що його підзахисний перебуває на лікуванні за кордоном і попросив суд перенести засідання. Про це повідомив OBOZREVATEL один iз постраждалих — Сергій Ряполов.

Суд у Полтаві

Суд у Полтаві

Захисники Кернеса не зазначили, в якій саме країні він зараз і коли туди виїхав. Також невідомо, коли мер збирається повернутися.

Суд постановив відкласти розгляд справи. "Коли Кернес повернеться в Україну, ви нам повідомте, ми призначимо дату судового засідання", - сказав суддя адвокату Кернеса.

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Раніше адвокат Ряполова Тетяна Зелькіна повідомила OBOZREVATEL, що Кернес навмисне затягує процес, не з'являючись на засідання, а суд неодноразово відмовляв у приводі обвинуваченого.

"Зараз Геннадій Адольфович затягує апеляційний розгляд. За цей період із різних причин було зірвано 12 засідань. На жодне з них Кернес не з'явився. Через хворобу. Хоча в той же час у ЗМІ ми бачили його активність і те, як він безпроблемно виконує обов'язки міського голови Харкова. Виходить, що можна взагалі не приходити на судові засідання і чекати, поки мине 10 років терміну давності за останнім складом злочину (катування). Щодо двох інших п'ятирічний термін уже минув", — розповіла Зелькіна.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Особи
Геннадій КернесПавло ФуксРамзан КадировВіталій Хомутинник
Місце
Україна
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Главное- Порося держите!Кернесу до Кровавого куём не докинуть!
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
Свиножиды на своего собрата по нациАнальности тут расхрюкались, обиделись видать, что Кернес их с собой не позвал) У нищих слуг нет!
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Nosenko Vasiliy, -зачем сваих абижаешь...?) хрюкать-это твоё призвание...и ванять...)))
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Чан Джеки
Чан Джеки
а что по етому делу скажет президент.думаю что и учитель адольфа коломойский тоже пущай скажет свою точку по жиду гепе.
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