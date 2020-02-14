Збив жінок на переході: авто-вбивця в Харкові спливло у керуванні напідпитку

Автомобіль Mitsubishi, який на смерть збив пішоходів на переході в Харкові, раніше потрапляв в поле зору поліції.

Зі своїх джерел OBOZREVATEL з'ясував, що в 2017 році Mitsubishi з номером АХ 6575 ЕМ був зареєстрований за новим власником. 17 червня 2018 року поліція зупинила водія цього авто за керування в нетверезому стані.

Чоловік був визнаний судом винним в адміністративному правопорушенні за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Смертельна ДТП у Харкові 14 лютого. Загинули жінки-пішоходи віком 50 - 60 років

Водія оштрафували на 10200 грн і позбавили прав на один рік.

Mitsubishi з номером АХ 6575 ЕМ

У 2018 році водія авто затримували за п'яне керування авто Реєстр судових рішень

За даними інформаційного порталу "Судова влада", автомобілем керував Вадим Сергійович Булгаков.

За ст. 130 КУпАП був визнаний винним Вадим Булгаков

Чи був цей чоловік за кермом під час ДТП 14 лютого, інформації поки немає.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція – до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернігівській області автомобіль на смерть збив жінку з двома маленькими дітьми. Транспортом керував працівник одного із судів Києва. Водій їхав з перевищенням швидкості.

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