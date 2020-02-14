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14 лютого • оновлено в 18:15
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Збив жінок на переході: авто-вбивця в Харкові спливло у керуванні напідпитку

1.4т
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Автомобіль Mitsubishi, який на смерть збив пішоходів на переході в Харкові, раніше потрапляв в поле зору поліції.

Зі своїх джерел OBOZREVATEL з'ясував, що в 2017 році Mitsubishi з номером АХ 6575 ЕМ був зареєстрований за новим власником. 17 червня 2018 року поліція зупинила водія цього авто за керування в нетверезому стані.

Чоловік був визнаний судом винним в адміністративному правопорушенні за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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За даними інформаційного порталу "Судова влада", автомобілем керував Вадим Сергійович Булгаков.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Війна на дорогах Кримінал Ексклюзив
Місце
Україна Харків
Теги
ДТП авто
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