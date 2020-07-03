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Керівництво ДБР у Хмельницькому відсторонили у справі про підрив боєздатності ЗСУ

Юрій Сергієнко
Розслідування
5,2 т.

  • Відсторонено керівників теруправління ДБР у Хмельницькому, а також керівника слідчого підрозділу і слідчих

  • Відкрито ще одне кримінальне провадження за статтею "Диверсія"

  • Йдеться про вилучення частин комплексів протиповітряної оборони С-300

  • У Міноборони заявили, що такі дії підірвали боєготовність частин ППО

Справа стосується вилучення частин комплексів ППО С-300

Справа стосується вилучення частин комплексів ППО С-300. Фото informnapalm.org.

Керівництво територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому відсторонили від посад у рамках розслідування про підрив бойової готовності частин ППО України.

Про це повідомляється на сайті ДБР. Відсторонені також керівник слідчого підрозділу і слідчі, які причетні до вилучення військової техніки.

Зазначається, що крім кримінального провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками бюро і СБУ під час вилучення військового майна (ч. 3 ст. 365 КК), розпочато кримінальне провадження за фактом можливої диверсії (ст. 113 КК).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в трьох зенітних ракетних бригадах Повітряних сил України – в Хмельницькому, а також в Одеській та Херсонській областях.

  • Журналіст Юрій Бутусов припустив, що обшуки ДБР у трьох бригадах ЗСУ пов'язані з пошуком компромату на п'ятого президента України Петра Порошенка та його оточення.

  • За його словами, в результаті обшуків було вилучено клістрони до С-300, які можна придбати тільки в Росії, а їх закупівлі та постачання були секретними й нелегальними.

  • "На підставі рішення Хмельницького районного суду слідчі ДБР фактично вивели з ладу робочу систему озброєнь", – заявив журналіст.

  • Пізніше пресслужба ДБР повідомила, що повернула вилучені клістрони і відсторонила співробітників, які проводили обшуки.

  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що дії співробітників Державного бюро розслідувань призвели до підриву бойової готовності частин ППО України.

УкраїнаХмельницькийПВОДержавне Бюро РозслідуваньЗбройні сили України
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