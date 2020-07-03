Керівництво ДБР у Хмельницькому відсторонили у справі про підрив боєздатності ЗСУ
Відсторонено керівників теруправління ДБР у Хмельницькому, а також керівника слідчого підрозділу і слідчих
Відкрито ще одне кримінальне провадження за статтею "Диверсія"
Йдеться про вилучення частин комплексів протиповітряної оборони С-300
У Міноборони заявили, що такі дії підірвали боєготовність частин ППО
Справа стосується вилучення частин комплексів ППО С-300. Фото informnapalm.org.
Керівництво територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому відсторонили від посад у рамках розслідування про підрив бойової готовності частин ППО України.
Про це повідомляється на сайті ДБР. Відсторонені також керівник слідчого підрозділу і слідчі, які причетні до вилучення військової техніки.
Зазначається, що крім кримінального провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками бюро і СБУ під час вилучення військового майна (ч. 3 ст. 365 КК), розпочато кримінальне провадження за фактом можливої диверсії (ст. 113 КК).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в трьох зенітних ракетних бригадах Повітряних сил України – в Хмельницькому, а також в Одеській та Херсонській областях.
Журналіст Юрій Бутусов припустив, що обшуки ДБР у трьох бригадах ЗСУ пов'язані з пошуком компромату на п'ятого президента України Петра Порошенка та його оточення.
За його словами, в результаті обшуків було вилучено клістрони до С-300, які можна придбати тільки в Росії, а їх закупівлі та постачання були секретними й нелегальними.
"На підставі рішення Хмельницького районного суду слідчі ДБР фактично вивели з ладу робочу систему озброєнь", – заявив журналіст.
Пізніше пресслужба ДБР повідомила, що повернула вилучені клістрони і відсторонила співробітників, які проводили обшуки.
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що дії співробітників Державного бюро розслідувань призвели до підриву бойової готовності частин ППО України.