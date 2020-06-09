Керівники РФ можуть стати підозрюваними у справі МН17 – МЗС

Військово-політичне керівництво Росії може стати підозрюваним у судовій справі щодо Boeing 777 рейсу MH17, збитого над Донецьком у 2014 році.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. Дипломат зазначив, що в міжнародну слідчу групу входять слідчі та прокурори з Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України.

"Я не виключаю, що список підозрюваних буде розширено, і в нього увійдуть не тільки безпосередні виконавці цього злочину, але і ті, хто віддавав відповідні злочинні накази, аж до військово-політичного керівництва РФ", – сказав він.

Над Донбасом збили Boeing 777 рейсу MH17

Заступник міністра додав, що справа про збитий Boeing входить у позов України проти Росії у Міжнародному суді ООН. І вже цієї осені РФ подасть контрмеморандум.

"Тобто процес триває, і це є досить яскравим свідченням незворотності покарання, справедливості за злочини терористичного характеру", – акцентував Єнін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня в Нідерландах відновили засідання суду з розслідування катастрофи Boeing 777 рейсу MH17.

Зазначимо, що США мають у своєму розпорядженні супутникові фото, на яких показано запуск ракети з "Бука" по Boeing 777 рейсу MH17, збитого над Донецьком.

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