Росія віддасть Україні захоплені кораблі: МЗС розкрив деталі

Переговори України з Росією про повернення захоплених у Керченській протоці українських бойових катерів перебувають на фінальному етапі, і судна можуть повернути найближчим часом.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Відзначимо, йдеться про кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу".

"Ми зараз на фінальному етапі передачі цих кораблів. Вони будуть повернуті найближчим часом. Технічні питання обговорюються військово-морським командуванням.

Ми хочемо подивитися, в якому стані ці кораблі нам передані, чи залишилися на них, наприклад, сліди від пострілів, зроблених по нашим кораблям. Щось мені підказує, що їх там не буде до того часу, коли ми їх заберемо", – сказав міністр.

Пристайко додав, що Україна чекає, коли Росія "назве точку координат, де ці кораблі будуть стояти, і час, коли ми зможемо їх забрати".

Міністр нагадав, що Україна не визнає виконання РФ рішення Міжнародного трибуналу ООН із морського права щодо негайного звільнення українських моряків і кораблів.

За його словами, вони "повинні були бути повернуті давним-давно без всякої видачі нами тих, кого хотіла російська сторона".

"Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" в Керчі ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

У полон потрапили 24 членів екіпажу, водночас троє моряків зазанали поранень. Зараз вони перебувають у московській в'язниці: їх судять за "незаконний перетин державного кордону Росії".

Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.

25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.

Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві і Києві.

Україні віддали усіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

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