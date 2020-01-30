Катастрофу хочуть зам'яти? Рябошапка розповів про несподівану реакцію Ірану на збитий Boeing

Іран не відповідає на офіційні запити України пов'язані з доступом до розслідування збитого літака МАУ над Тегераном.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

"Кілька разів зверталися із запитами про міжнародно-правову допомогу до іранського уряду. Також я звертався письмово до генерального прокурора Ірану. Ми запитували інформацію, яка необхідна для розслідування, просили про допит певного ряду людей, про отримання певних речових доказів, в тому числі залишків літака. Але відповіді на всі ці питання ми ще не отримали, – поки ми не бачимо ту реакцію з боку іранської влади, яку б хотіли бачити", – повідомив він.

Авіакатастрофа в Ірані

Рябошапка підкреслив, що ведуться переговори про створення міжнародної слідчої групи з представниками країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

"Поки немає фінального результату, але проект угоди про створення групи підготовлений, ми передали його посольствам кількох країн, зокрема Ірану, щоб мати можливість працювати в рамках слідчої групи", – зазначив генпрокурор.

Рябошапка вважає, що така міжнародна група буде створена протягом наступних двох тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 січня прибули представники Організації цивільної авіації Ірану на чолі з уповноваженим з розслідування авіакатастрофи.

Нагадаємо, що лише 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Іранські військові три дні приховували від президента Хасана Рухані правду про збитий літак МАУ Boeing 737.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся