Катастрофа з Boeing MH17: Нідерланди хочуть допитати цінного для РФ в'язня

Слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха - свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі, якого хотіла обміняти РФ.

Про це у вівторок, 3 вересня, повідомив представник слідчої групи Брехта ван де Мосдейк в телефонному інтерв'ю агентству новин AP, пише Deutsche Welle.

"Якщо його обміняють, то, звичайно, важко сказати, чи зможемо ми поговорити з ним, коли він буде в Росії", - зазначив він.

Володимир Цемах Цензор

Новини У Росії придумали нову схему обміну полоненими з Україною

За словами Мосдейка, тому нідерландська прокуратура вважала за краще б, щоб Цемах знаходився в Україні, щоб бути "доступним для слідства", і йому можна було б задати "додаткові питання".

Як повідомляв OBOZREVATEL, тим часом 3 вересня Київський апеляційний суд продовжив арешт Цемаху.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram