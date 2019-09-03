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3 вересня • оновлено в 16:18
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/ Розслідування

Катастрофа з Boeing MH17: Нідерланди хочуть допитати цінного для РФ в'язня

1.8т Читати матеріал російською

Слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха - свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі, якого хотіла обміняти РФ.

Про це у вівторок, 3 вересня, повідомив представник слідчої групи Брехта ван де Мосдейк в телефонному інтерв'ю агентству новин AP, пише Deutsche Welle.

"Якщо його обміняють, то, звичайно, важко сказати, чи зможемо ми поговорити з ним, коли він буде в Росії", - зазначив він.

Володимир Цемах

Володимир Цемах

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За словами Мосдейка, тому нідерландська прокуратура вважала за краще б, щоб Цемах знаходився в Україні, щоб бути "доступним для слідства", і йому можна було б задати "додаткові питання".

Як повідомляв OBOZREVATEL, тим часом 3 вересня Київський апеляційний суд продовжив арешт Цемаху.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Україна
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