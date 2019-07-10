Катастрофа рейсу МН17: в "ДНР" відхрестилися від терориста, який збив Boeing

Дочка "викраденого" СБУ екс-командира підрозділу протиповітряної оборони терористів "ДНР" Володимира Цемаха заявила, що її батько не причетний до катастрофи рейса МН17 над Донбасом.
Про це Марія Цемах розповіла під час прес-конференції, 10 липня в Донецьку. Також з Цемах виступила "уповноважена з прав людини в "ДНР" Дарина Морозова, передає телеграм-канал Post Enot.
"На фото, які надіслали доньці з Києва, видно сліди застосування сили і двох ін'єкцій при затриманні", – заявила Цемах.
На прес-конференції було заявлено, нібито Володимира Цемаха після "викрадення" спецслужби України перевозили через лінію розмежування (не через КПП), а через поля.
Також Цемах заперечувала, що її батько причетний до авіакатастрофи збитого малазійського Боїнга 777.
"Мій батько не був начальником ППО під час аварії Боїнга. Він знаходився тільки на блокпостах – на 20 і 43. Всі звинувачення з цього приводу не мають під собою ґрунту", – виправдовувалася дочка терориста.
Володимир Цемах
Телеканал 24
Морозова також додала, що щодо Цемаха "Україна був відправлений офіційний запит".
"Ми будемо активно порушувати його в Мінську. Будемо боротися", – зазначила чиновник "ДНР".
Прес-конференція в Донецьку по Цемаху
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів в Сніжному " викрали" з "ДНР" 27 червня.
Доставлений в Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.
Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.
Так, в мережі спливло відео скандального визнання терориста про те, що він ховав ракетний комплекс "Бук", з якого збили лайнер.
При цьому російські ЗМІ заявили, що Володимир Цемах в скандальному визнання в 2015 році не говорив про "Буке".
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