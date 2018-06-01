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Катастрофа МН17: Нідерланди поставили на місце Росію

5.6тЧитати новину російською

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що для притягнення до відповідальності України за катастрофу рейса МН17 на Донбасі, незважаючи на звинувачення Росії, немає достатніх легальних підстав.

Таку думку він висловив під час дебатів на тему катастрофи в палаті представників парламенту країни, передає його слова газета Parool.

Таким чином він відповів членам парламенту на слова про те, що українська влада не закрила повітряний простір над територією бойових дій.

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Він зазначив, що на даному етапі розслідування катастрофи нічого не виключає, але підстав для визнання відповідальності України не бачить.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в Австралії заявили, що Росія повинна виплатити компенсації родичам жертв катастрофи.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Нідерланди
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