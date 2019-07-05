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Катастрофа МН17: Гіркін закотив істерику через викрадення СБУ командира "ДНР"

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Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін запанікував через затримання СБУ терориста Володимира Цемаха, підозрюваного в причетності до трагедії МН17 на Донбасі в 2014 році.

Гіркін у повідомленні в соцмережах підтвердив, що Цемах керував розрахунками зенітних установок і очолював службу протиповітряної оборони Слов'янської бригади, але категорично заперечує його причетність до авіакатастрофи.

""Борисович" був начальником служби ППО в м. Сніжне (з околиць якого було випущено ракету "Бук" по малайзійському Boeing) у липні-серпні 2014 року. До цього він був командиром розрахунків мобільних установок "ЗУ-23-2" у Семенівці і на цій посаді відзначився. Призначений він був на цю посаду не мною, бо в липні це була посада приблизно взводного рівня і призначення перебувало в компетенції командувача місцевим гарнізоном (спочатку "Прапора", потім – після чергового поранення останнього – "Кепа"). У липні-серпні у "Борисовича" в підпорядкуванні було декілька розрахунків "ЗУ-23-2" і зенітних установок 12,7-мм "Утьос", – написав терорист.

Володимир Цемах

Володимир Цемах

Миротворець

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Гіркін розповів, що був особисто знайомий з Цемахом і кілька разів спілкувався з ним. За його словами, "відношення до знищення "Боїнга" Цемах має рівно таке ж, як і всі інші бійці і командири "ополчення", тобто – жодного".

Володимир Цемах

Володимир Цемах

Миротворець

Також Гіркін жорстко розкритикував терористів "ДНР" в "огидній постановці контррозвідувального забезпечення тилової зони", заявивши, що окупанти "обробляють свої корисливі справи, наплювавши на населення і захисників "російського народу" республік".

"Теоретично, "Борисовича", напевно, можна змусити визнати все, що завгодно – аж до вбивства Кеннеді й отруєння Олександра Македонського. Зокрема, якщо їм того захочеться, і знищення "Боїнга", – додав він.

Володимир Цемах

Володимир Цемах

Миротворець

Як повідомляв OBOZREVATEL, про затримання Цемаха стало відомо 4 липня. Він утримується в Києві під вартою в статусі підозрюваного. Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

З'ясувалося, що фахівці української спецслужби захопили бойовики прямо в його квартирі, і навіть встигли поінформувати про це його сім'ю, залишивши записку в поштовій скриньці.

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Теми
На Донбасі збитий Boeing-777Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Україна
Тег
СБУ
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Бог не Тимошка,видит немножко.
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Отрепьев Виктор
Отрепьев Виктор
Путиногниды,скоро выяснится чтт и Гиркин засланый разведчик СБУ.От будет смеху.
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Отрепьев Виктор
Отрепьев Виктор
Путиноиды а вы посмотрите в Ютубе что Гиркин говорит о военных РФ в Донбассе.Тогда и открывайте ротяру.
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