Катастрофа МН17 на Донбасі: ЄСПЛ дозволив видачу Цемаха Нідерландам

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) відхилив запит на заборону видачі ключового свідка у справі катастрофи Boeing-777 на Донбасі Володимира Цемаха Нідерландам.
Ба більше, це рішення було ухвалено ще в грудні 2019 року, заявили представники ЄСПЛ, передає російське пропагандистське видання ТАСС.
"Йдеться про заяву "Цемах проти Нідерландів і України" (номер 61160/19), яка зареєстрована судом у 2019 році... і в якій заявник посилається на статті 2, 3, 5 і 6 Європейської конвенції про права людини. У листопаді ЄСПЛ відхилив запит позивача на схвалення забезпечувального заходу, який дозволив би заборонити його екстрадицію в Нідерланди", – повідомили в суді.
Також у ЄСПЛ запевнили, що у відповідь на факс від заявника, отриманого 25 грудня 2019 року, надіслано листа, аналогічного тому, що був у листопаді. Тоді суд також повідомляв про відмову схвалити подібний забезпечувальний захід.
Володимир Цемах
ВВС
"Крім того, зараз не встановлена дата розгляду прийнятності заяви", – підсумував представник суду.
Факт того, що ЄСПЛ відмовив у забороні екстрадиції Цемаха, підтвердив і адвокат терориста Анатолій Кучерена. Як передає "Інтерфакс", захисник військового злочинця заявив, що суд відхилив запит на схвалення забезпечувального заходу, який би дозволив заборонити видачу Цемаха.
"Незважаючи на подібне рішення Страсбурзького суду, продовжимо шукати інші шляхи щодо захисту інтересів Цемаха", – сказав Кучерена.
Адвокат також додав, що попереду розгляд по суті скарги Цемаха в ЄСПЛ проти Нідерландів і України і запевнив, що нібито не отримував офіційних повідомлень зі Страсбурга.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.
Доправлений до Києва Цемах був заарештований рішенням суду.
У мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", з якої збили лайнер.
3 вересня Київська апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.
Водночас слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.
5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.
Він став учасником обміну полоненими за формулою 35 на 35.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.
11 вересня дочка фігуранта справи про катастрофу МН17 опублікувала фото з ним, зазначивши, що вони їдуть додому.
Статус Цемаха у справі про катастрофу МН17 змінили зі свідка на підозрюваного.
Нідерланди звернулися до Росії з проханням розшукати Цемаха.
Пізніше Цемах розповів у інтерв'ю колишньому головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському про "викрадення" і катастрофу МН17.
У грудні Цемах подав позов до Європейського суду з прав людини проти України й Нідерландів.
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