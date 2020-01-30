Катастрофа МН17 на Донбасі: ЄСПЛ дозволив видачу Цемаха Нідерландам

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) відхилив запит на заборону видачі ключового свідка у справі катастрофи Boeing-777 на Донбасі Володимира Цемаха Нідерландам.

Ба більше, це рішення було ухвалено ще в грудні 2019 року, заявили представники ЄСПЛ, передає російське пропагандистське видання ТАСС.

"Йдеться про заяву "Цемах проти Нідерландів і України" (номер 61160/19), яка зареєстрована судом у 2019 році... і в якій заявник посилається на статті 2, 3, 5 і 6 Європейської конвенції про права людини. У листопаді ЄСПЛ відхилив запит позивача на схвалення забезпечувального заходу, який дозволив би заборонити його екстрадицію в Нідерланди", – повідомили в суді.

Також у ЄСПЛ запевнили, що у відповідь на факс від заявника, отриманого 25 грудня 2019 року, надіслано листа, аналогічного тому, що був у листопаді. Тоді суд також повідомляв про відмову схвалити подібний забезпечувальний захід.

Володимир Цемах ВВС

"Крім того, зараз не встановлена дата розгляду прийнятності заяви", – підсумував представник суду.

Факт того, що ЄСПЛ відмовив у забороні екстрадиції Цемаха, підтвердив і адвокат терориста Анатолій Кучерена. Як передає "Інтерфакс", захисник військового злочинця заявив, що суд відхилив запит на схвалення забезпечувального заходу, який би дозволив заборонити видачу Цемаха.

"Незважаючи на подібне рішення Страсбурзького суду, продовжимо шукати інші шляхи щодо захисту інтересів Цемаха", – сказав Кучерена.

Адвокат також додав, що попереду розгляд по суті скарги Цемаха в ЄСПЛ проти Нідерландів і України і запевнив, що нібито не отримував офіційних повідомлень зі Страсбурга.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У грудні Цемах подав позов до Європейського суду з прав людини проти України й Нідерландів.

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