Катастрофа MH17: верхівці армії РФ пред'являть офіційні звинувачення

Спільна слідча група (JIT) назве імена чотирьох представників керівництва російської армії, яких підозрюють у справі катастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповіла заступник глави МЗС Олена Зеркаль, зазначивши, що підозри першим чотирьом будуть висунуті після того, як їхні імена оприлюднить JIT.
"Будуть пред'явлені підозри. Після цього має запрацювати сам кримінальний суд Схіпхола, який розглядатиме цю справу. Але поки суд не встановить провину, не можна сказати, що вони винні... Це тільки верхівка. Зрозуміло, що потім кількість людей, які причетні до цього, буде набагато більша, ніж ці чотири людини", — розповіла вона.
На запитання, чи йдеться про керівництво російської армії, вона відповіла ствердно, пояснивши, що здійснити передачу такого озброєння, як зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого був збитий літак, — "без дозволу керівництва не можна".
Зеркаль уточнила, що "вже є вся інформація про те, як заїжджав "Бук", але немає відомостей про те, хто стріляв, хто несе відповідальність".
За її словами, також очікується презентація міжнародної групи розслідувачів Bellingkat, які збирають та аналізують дані з відкритих джерел.
Катастрофа МН17
bbc.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.
Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Однак, за даними Bellingcat, безпосередню відповідальність за організацію операції ніс відставний російський офіцер Сергій Дубинський.
Установка "Бук" була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, яким перевозили установку.
Нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
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