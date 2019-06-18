Катастрофа MH17: верхівці армії РФ пред'являть офіційні звинувачення

Спільна слідча група (JIT) назве імена чотирьох представників керівництва російської армії, яких підозрюють у справі катастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповіла заступник глави МЗС Олена Зеркаль, зазначивши, що підозри першим чотирьом будуть висунуті після того, як їхні імена оприлюднить JIT.

"Будуть пред'явлені підозри. Після цього має запрацювати сам кримінальний суд Схіпхола, який розглядатиме цю справу. Але поки суд не встановить провину, не можна сказати, що вони винні... Це тільки верхівка. Зрозуміло, що потім кількість людей, які причетні до цього, буде набагато більша, ніж ці чотири людини", — розповіла вона.

На запитання, чи йдеться про керівництво російської армії, вона відповіла ствердно, пояснивши, що здійснити передачу такого озброєння, як зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого був збитий літак, — "без дозволу керівництва не можна".

Зеркаль уточнила, що "вже є вся інформація про те, як заїжджав "Бук", але немає відомостей про те, хто стріляв, хто несе відповідальність".

За її словами, також очікується презентація міжнародної групи розслідувачів Bellingkat, які збирають та аналізують дані з відкритих джерел.

Катастрофа МН17 bbc.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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