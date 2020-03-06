Головна Новини
6 березня • оновлено в 18:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Катастрофа Boeing-777 на Донбасі: п'ять країн направили звернення до Радбезу ООН щодо суду

2.6т
Читати матеріал російською

Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія та Австралія надіслали спільного листа голові Ради Безпеки й генсеку ООН про початок 9 березня судового засідання щодо збитого Boeing-777 рейсу МН17.

Документ, підписаний представниками п'яти країн, 6 березня опублікував на сторінці у Facebook прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Місце катастрофи МН17 на Донбасі

Місце катастрофи МН17 на Донбасі

Ілюстрація

"Резолюція Радбезу ООН 2166 (2014 року) вимагає притягнути причетних до відповідальності, а всі країни повинні співпрацювати зі слідством", – написав він.

Ніколенко додав, що загибель 298 осіб не може залишитися без звершення правосуддя.

Документ

Документ

facebook.com/oleg.nikolenko.50

Документ

Документ

facebook.com/oleg.nikolenko.50

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Нещодавно нідерландські ЗМІ заявили, що після катастрофи малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 уряд Нідерландів готував військову операцію на Донбасі, щоб забрати останки загиблих в авіакатастрофі. Але в останню мить операція була скасована.

  • Водночас ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що про підготовку військової операції не йшлося. Така можливість розглядалася лише теоретично.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Україна
Теги
фотографии Боїнг МН17 ООН Радбез ООН
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
6
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нациев Сала
Нациев Сала
Вина на вас, yкры! Все равно отвечать придется
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги