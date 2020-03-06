Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія та Австралія надіслали спільного листа голові Ради Безпеки й генсеку ООН про початок 9 березня судового засідання щодо збитого Boeing-777 рейсу МН17.

Документ, підписаний представниками п'яти країн, 6 березня опублікував на сторінці у Facebook прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Місце катастрофи МН17 на Донбасі Ілюстрація

"Резолюція Радбезу ООН 2166 (2014 року) вимагає притягнути причетних до відповідальності, а всі країни повинні співпрацювати зі слідством", – написав він.

Ніколенко додав, що загибель 298 осіб не може залишитися без звершення правосуддя.

Документ facebook.com/oleg.nikolenko.50

Документ facebook.com/oleg.nikolenko.50

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нещодавно нідерландські ЗМІ заявили, що після катастрофи малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 уряд Нідерландів готував військову операцію на Донбасі, щоб забрати останки загиблих в авіакатастрофі. Але в останню мить операція була скасована.

Водночас ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що про підготовку військової операції не йшлося. Така можливість розглядалася лише теоретично.

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