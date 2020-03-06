Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія та Австралія надіслали спільного листа голові Ради Безпеки й генсеку ООН про початок 9 березня судового засідання щодо збитого Boeing-777 рейсу МН17.
Документ, підписаний представниками п'яти країн, 6 березня опублікував на сторінці у Facebook прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
Місце катастрофи МН17 на Донбасі
Ілюстрація
"Резолюція Радбезу ООН 2166 (2014 року) вимагає притягнути причетних до відповідальності, а всі країни повинні співпрацювати зі слідством", – написав він.
Ніколенко додав, що загибель 298 осіб не може залишитися без звершення правосуддя.
Документ
facebook.com/oleg.nikolenko.50
Документ
facebook.com/oleg.nikolenko.50
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нещодавно нідерландські ЗМІ заявили, що після катастрофи малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 уряд Нідерландів готував військову операцію на Донбасі, щоб забрати останки загиблих в авіакатастрофі. Але в останню мить операція була скасована.
Водночас ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що про підготовку військової операції не йшлося. Така можливість розглядалася лише теоретично.
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