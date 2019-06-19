Катастрофа MH17 на Донбасі: в мережі спливла викриваюча Росію переписка

У мережі спливла переписка військовослужбовця 2-го батальйону російської 53-й зенітно-ракетної бригади, яка перевозила комплекс "Бук", що підтверджує причетність Росії до катастрофи рейсу MH17 на Донбасі.

Так, боєць спілкувався в соцмережі "Вконтакте" з невідомою дівчиною, аккаунт якої могли вести слідчі, пише The Bell.

У відповідь на її наполегливі розпитування солдат розкрив номер свого батальйону і прозоро натякнув на те, що сусідній, 3-й батальйон, що складається з контрактників, у кінці червня 2014 був аправлений в Україну.

thebell.io

Видання також опублікувало частину листування, яка велася в 2015 році. (Стиль викладу збережений в оригіналі).

Анастасия: Нуууу. Лучше уж вы к нам

М: ААА Мы у вас уже были))) правда до ростова не доехали, но миллерово, каменск, мимо проежали)))

Анастасия: А в каком батальоне ты служил?

M: Я с А… это ты его так называла во втором когда мы ехали в Ростов с нами ребята забойные из третьего ехали так мы оторвались по полной

Анастасия: В смысле по полной?

М: Там ими правда мудак один руководил XXX ст. лейтенант так он всю малину портил. Мы когда в миллерово были думали его ягодками волчьими накормить но не нашли)

Анастасия Чего он такого сделал?? М: Ну ребята контрактники были при деньгах, купили бухла, а он гнида разбил две бутылки, ладно дело прошлое жаль что ребята после миллерово поехали в другую сторону

Анастасия: Ммм А куда? М: А не скажу это очень большая тайна, если кто узнает этому секар-башка, намекнуть только могу

Анастасия: Че прям тайна государственная?

М: Песню знаешь такую Дан приказ ему — на запад, Ей – в другую сторону… Уводили комсомольцы. На гражданскую войну.

Анастасия: К сине желтым чтоли?

M: Ну не на гражданскую), а ты глянь не только красивая но еще и умная.

У кадрах із перепискою видно, що дівчина підписана як Анастасія Дорохова. Серед її друзів виявили, швидше за все, того самого військовослужбовця, строковика Максима Г... ва з Альметьєвська (Татарстан), який служив влітку 2014 року в Курську. Його розмиті фото збігаються зі знімками в переписці.

thebell.io

При цьому, стало відомо, що солдат входив до складу колони, яка відправилася в напрямку Міллерово в Російській Федерації з ЗРК "Бук" із цифрами 3 і 2 на борту. Про переміщення свідчать також дані з соцмереж самого хлопця і його родичів.

Фото в соцмережі співпадає з видом казарми в Курську thebell.io

За даними The Bell, аккаунт дівчини вели протягом 4 місяців. Найімовірніше, за цим стояло слідство або розвідка. Видання відправило приватні повідомлення обом фігурантам переписик, однак відповіді на отримало.

Відзначимо, 19 червня Bellingcat назвала імена підозрюваних у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

MH17 Dutch News

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту знаходилися 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.

Однак, за даними Bellingcat, безпосередню відповідальність за організацію операції ніс відставний російський офіцер Сергій Дубинський.

Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому перевозили установку.

Нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.

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