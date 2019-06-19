Катастрофа MH17 на Донбасі: Росія запанікувала через масштабне викриття

МЗС Росії спростував причетність до авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17, який був збитий на Донбасі в 2014 році.

Зовнішньополітичне відомство виступило з гучною заявою в середу, 19 червня, після того, як були названі імена підозрюваних терористів під керівництвом Ігоря Гіркіна.

"Заяви, озвучені Спільною слідчою групою про нібито причетність російських військовослужбовців до катастрофи малазійського "Боїнга" МН17, не можуть викликати нічого, крім жалю. Вкотре на адресу російської сторони висуваються абсолютно голослівні звинувачення, спрямовані на дискредитацію Російської Федерації в очах міжнародної громадськості", – заявили в МЗС РФ.

МН17, ілюстрація Оbozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебувало 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак. Однак, за даними Bellingcat, безпосередню відповідальність за організацію операції ніс відставний російський офіцер Сергій Дубинський. Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, яким перевозили установку.

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