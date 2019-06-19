ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Катастрофа MH17 на Донбасі: Росія запанікувала через масштабне викриття

3.5тЧитати матеріал російською

МЗС Росії спростував причетність до авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17, який був збитий на Донбасі в 2014 році.

Зовнішньополітичне відомство виступило з гучною заявою в середу, 19 червня, після того, як були названі імена підозрюваних терористів під керівництвом Ігоря Гіркіна.

"Заяви, озвучені Спільною слідчою групою про нібито причетність російських військовослужбовців до катастрофи малазійського "Боїнга" МН17, не можуть викликати нічого, крім жалю. Вкотре на адресу російської сторони висуваються абсолютно голослівні звинувачення, спрямовані на дискредитацію Російської Федерації в очах міжнародної громадськості", – заявили в МЗС РФ.

Новини
"Спалила всю контору": Цимбалюк влаштував Захаровій рознос через МН17

МН17, ілюстрація

МН17, ілюстрація

Оbozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебувало 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак. Однак, за даними Bellingcat, безпосередню відповідальність за організацію операції ніс відставний російський офіцер Сергій Дубинський. Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, яким перевозили установку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктНа Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
5
13
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ш. Олег
Ш. Олег
Про панику эту в России не знают ни духом, ни сном. Зато застрелился вдруг в Киеве Тымчук на массиве Лесном.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска, ну и какие ещё надо доказательства ? Это такая тактика РФ: Крым - референдум, никем не признанный почему-то, Донбасс - шахтёры, выкопав танки из шахт, Абхазия - принуждение грузинских властей к миру, звучит то как ! Как вам тактика ? И везде Россия не при делах, аки агнец. А если ещё Чечню вспомнить ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Запаниковали?По ходу вас аккуратно послали на буй,вместе с ""доказательствами"".
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel