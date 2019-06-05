Катастрофа MH-17 на Донбасі: оприлюднені докази вини Росії

ЗМІ знайшли документальне підтвердження перекидання Росією в Україну установки "Бук", з якої був збитий малайзійський Boeing MH-17 17 липня 2014 року.

Так, зв'язок авіакатастрофи з переміщенням російської техніки виявив журналіст "Нової газети" Павло Канигін.

Відзначається, що в розпорядженні видання опинилися документи про забезпечення безпеки пересування військ дорогами Росії в червні 2014 року. З них випливає, що понад 170 російських військових підрозділів ППО розташовувалися поблизу кордону з Україною.

Раніше міжнародна слідча група (JIT), що займається розслідуванням трагедії, встановила, що установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська.

novayagazeta.ru

Цей факт підтвердився телефонограмою чергового по 11-й регіональній військовій автомобільній інспекції (ВАІ) капітана Бєляєва від 22 червня 2014 року. Він віддав наказ організувати супровід військової техніки. Примітно, що цей же документ підтверджує розслідування Bellingcat про те, що особовий склад 69-ї бригади брав участь у переміщенні техніки з Курська.

novayagazeta.ru

Проаналізовано було також документ за підписом підполковника 69-ї бригади Алад'їна, який підтвердив маршрут слідування колони з 23 по 25 червня з Курська на військову базу Міллерово на кордоні з Україною.

Опубліковано також витяг з наказу командира частини 32406, в якій поставлено завдання забезпечити харчуванням особовий склад на кордоні з Україною.

novayagazeta.ru

При цьому журналісти помітили важливу деталь – особовий склад прибув у Міллерово на три тижні раніше, ніж їх техніка. Військових зарахували в котлове забезпечення й одразу з нього зняли.

"Судячи з цих деталей, протиракетники явно не збиралися довго затримуватися з "бойовим чергуванням" у 30 км від кордону і разом із сухпайком нібито вирушили з Міллерово в інше місце. Чи так це? І як пояснити, що незабаром одна з машин курської бригади ППО виявилася поміченою по іншу сторону кордону?" – зазначив Канигін за підсумками аналізу всіх документів.

Катастрофа MH-17 ИноСМИ

Як писав OBOZREVATEL:

Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука". Однак, за даними Bellingcat, безпосередню відповідальність за організацію операції ніс відставний російський офіцер Сергій Дубинський.

Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН-17 над Донбасом.

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