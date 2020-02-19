Катастрофа літака МАУ: в Ірані заявили про несправність чорної скриньки

Міністр оборони Ірану, бригадний генерал Амір Хатамі заявив, що чорна скринька українського Boeing, який 8 січня збили над Тегераном, нібито сильно пошкоджена.

Разом з тим, як передає IRNA, він пообіцяв, що чорна скринька буде відремонтована експертами іранської оборонної промисловості.

Хатамі зазначив, що розшифрувати записи бортового самописця можна буде тільки після проведення капітального ремонту.

Амір Хатамі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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