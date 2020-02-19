Катастрофа літака МАУ: в Ірані заявили про несправність чорної скриньки

Міністр оборони Ірану, бригадний генерал Амір Хатамі заявив, що чорна скринька українського Boeing, який 8 січня збили над Тегераном, нібито сильно пошкоджена.
Разом з тим, як передає IRNA, він пообіцяв, що чорна скринька буде відремонтована експертами іранської оборонної промисловості.
Хатамі зазначив, що розшифрувати записи бортового самописця можна буде тільки після проведення капітального ремонту.
Амір Хатамі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців.
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
19 січня в Україні приземлився борт з жертвами авіакатастрофи в Ірані: 9 членів екіпажу і 2 пасажири.
19 січня голова іранської комісії з розслідування катастрофи заявив, що країна почала самостійно розшифровувати чорні скриньки з збитого Boeing 737.
Пізніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Іран не може розшифрувати інформацію чорних скриньок українського літака авіакомпанії МАУ, який збили в небі над Тегераном 8 січня, але не передасть їх іншим країнам.
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