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Катастрофа Іл-76 і МН17 на Донбасі: СБУ надала нові докази участі "Вагнера"

2.5тЧитати новину російською

Служба безпеки України оприлюднила черговий доказ військової агресії Росії проти України.

Зокрема, було опубліковано перехоплені розмови між керівником російських найманців ПВК "Вагнер" Дмитром Уткіним та колишнім ватажком "ЛНР" Ігорем Плотницьким, а також Уткіним та офіцером ГУ Генштабу Збройних сил РФ Олегом Іванніковим з позивним "Оріон".

"Чотири роки тому, 29 травня 2014 року на територію Луганської області таємно вторгнувся спецпідрозділ російських спецслужб під назвою "приватна військова компанія "Вагнера" у складі 86 осіб (за рік чисельність зросла до 1500). Служба безпеки України встановила персональні дані кожного з терористів", - повідомили у відомстві.

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Відзначається, що велика частина найманців брала участь в бойових діях в Сирії в 2013 році в складі компанії "Слов'янський корпус". Пізніше Росія використовувала їх у силових заходах під час анексії Криму.

"Одним із злочинів, вчинених цими росіянами в Україні, є збиття військово-транспортного літака ІЛ-76, в результаті чого загинуло сорок дев’ять українських бійців. Нагадуємо, що раніше Служба безпеки України оприлюднила відомості щодо осіб, які безпосередньо причетні до цього жахливого злочин", - підкреслили в СБУ.

У відомстві зазначили, що представлили чергові перехоплення розмов російських терористів.

"Діалог між колишнім очільником ТЕР-"ЛНР" Плотницьким та офіцером ГУ ГШ ЗС РФ – керівником найманців Уткіним документує роль російських військових у бойових діях в Луганської області у період 2014-2015 років", - сказано в повідомленні.

Друга бесіда є черговим доказом безпосереднього підпорядкування найманців "Вагнера" офіцерам спецслужб РФ.

"Зокрема, одним з кураторів терористів був військовослужбовець ГУ ГШ ЗС РФ Іванніков Олег Володимирович, більш відомим як "Оріон" - російський офіцер, який причетний до збиття рейсу МН17 з російського ЗРК "Бук-М1", - додали в прес-службі.

За даними СБУ, розмови наочно демонструють, що російські найманці є "гарматним м'ясом" для вищого військового командування РФ.

"Служба безпеки України встановила, з червня 2014 року силами АТО було знищено як мінімум тридцять шість громадян РФ з числа ПВК "Вагнера". Їх загибель в Україні є прямим свідченням російського військової агресії проти нашої країни", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо, 14 червня 2014 при заході на посадку в аеропорт Луганська терористами з ПЗРК був збитий Іл-76, на борту якого перебували 49 українських військовослужбовців (40 десантників 25-ї аеромобільної бригади та 9 членів екіпажу).

17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії "Malaysia Airlines", який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результаті загинули 298 осіб, в тому числі діти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня слідство підтвердило, що МН17 збив російський "Бук".

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі. Крім того, глава СБУ Василь Грицак розповів, що вже обчислені причетні до збивання літака.

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Теми
Російсько-український конфліктНа Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Ігор Плотницкий
Місце
Україна
Об'єкти
ПВК ВагнерСлужба безпеки Українирозслідування
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