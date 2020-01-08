Катастрофа Boeing в Ірані: у РНБО розкрили деталі розслідування

До розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.

Про це в середу, 8 січня на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

"Згідно з міжнародним правом до розслідування будуть долучені ті країни, чиї пасажири загинули в катастрофі. Також залучать компанію-виробник Boeing", – повідомив він.

Авіакатастрофа в Ірані

Крім того, в Україні буде відкрито кримінальне провадження, яке буде розслідувати причини аварії. Відзначається, що українська сторона направила до Ірану клопотання, щоб брати участь в розслідуванні на території їх країни.

Раніше президент МАУ Євген Дихне повідомляв, що буде створена спеціальна комісія, яка буде розслідувати авіакатастрофу. До її складу увійде Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, представники іранської сторони і компанія-виробник Boeing.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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