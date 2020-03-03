В авіакатастрофі літака Boeing 737 МАУ, який збили ракетами над Тегераном (Іран), загинула бортпровідниця Валерія Овчарук, свідок побиття фотомоделі Марії Коршунової депутатом Луганської міськради Романом Ландіком.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив блогер Денис Казанський. Він зазначив, що другий свідок злочину – Максим Поляков, друг Ландика, з яким відпочивав депутат, також мертвий. Він помер у Росії від наркотиків.

Валерія Овчарук instagram.com/o_valeriia

Нагадаємо, скандал із побиттям моделі стався в 2011 році. Інцидент відбувся в ресторані "Баккара" в Луганську.

27 вересня Ленінський райсуд Луганська виніс рішення про арешт депутата Луганської міської ради Ландика на два місяці. Незабаром Коршунова заявила, що не має претензій до кривдника.

Роман Ландик 24 Канал

Раніше OBOZREVATEL писав про останній пост загиблої бортпровідниці МАУ Валерії Овчарук. Вона опублікувала останнє фото в Instagram, підписавши його: "Робото, я тебе люблю".

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